Bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Sáng 13/5, sau 2,5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam họp phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành chương trình đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Sớm cụ thể hóa chương trình hành động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả

Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (giai đoạn 2024 - 2026); thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

“Đại hội rất vinh dự, phấn khởi được nghe bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Những vấn đề lớn, những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, vừa là nguồn cổ vũ, động viên, giao nhiệm vụ, vừa là những định hướng có tính chiến lược để toàn hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thông tin, đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 397 đồng chí là những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

“Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ diễn đàn của đại hội hôm nay, MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, bà Bùi Thị Minh Hoài nói.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm 12 đồng chí

Trong thông cáo báo chí về kết quả đại hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đại hội đã hiệp thương cử ra 397 đồng chí tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI đã hiệp thương dân chủ, cử 70 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đã hiệp thương dân chủ, cử 12 đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI:

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Hoàng Công Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tái cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Trần Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Nguyễn Đức Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Ông Cao Xuân Thạo - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được hiệp thương cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI cũng hiệp thương dân chủ, cử 8 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.