Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

  • Thứ tư, 13/5/2026 08:29 (GMT+7)
Bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 13/5, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Theo kết quả, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài từng giữ nhiều chức vụ: Phó chủ nhiệm rồi Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đến cuối năm 2025, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và được điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, rồi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Theo Tiền Phong

