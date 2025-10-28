Bê bối chấn động bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển khi Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) phát hiện hàng trăm trọng tài - gồm cả những người cầm còi ở các giải đấu hàng đầu, có tài khoản cá cược bóng đá.

Mourinho từng bức xúc với công tác điều hành của trọng tài ở giải Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch TFF, ông Ibrahim Haciosmanoglu, xác nhận trong cuộc họp báo tại Istanbul đêm 27/10 (giờ Hà Nội) rằng cuộc điều tra nội bộ, dựa trên dữ liệu thu thập từ các cơ quan nhà nước, cho thấy 371 trong tổng số 571 trọng tài đang hành nghề ở các giải chuyên nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ có tài khoản cá cược, trong đó 152 người vẫn đang tham gia đánh bạc thường xuyên.

"Chúng tôi bắt đầu bằng việc làm sạch chính ngôi nhà của mình", ông Haciosmanoglu nhấn mạnh. "Danh sách này có cả 7 trọng tài cấp cao, 15 trợ lý cấp cao, 36 trọng tài hạng A và 94 trợ lý hạng A. Một số người đặt cược ở mức độ khó tin. Có trọng tài đã đặt 18.227 lần, và 42 người khác tham gia hơn 1.000 trận đấu. Một số ít chỉ đặt một lần duy nhất".

Theo ông Haciosmanoglu, hội đồng kỷ luật của TFF sẽ ngay lập tức vào cuộc, xem xét từng trường hợp và áp dụng án phạt nghiêm khắc theo đúng quy định. "Tất cả sẽ được chuyển sang hội đồng kỷ luật và bị xử lý theo luật thể thao của Thổ Nhĩ Kỳ. Dữ liệu này bao quát giai đoạn 5 năm vừa qua, nên không ai có thể biện minh", ông nói thêm.

Theo Điều 57 trong Bộ luật kỷ luật của TFF, bất kỳ trọng tài nào bị kết luận có hành vi cá cược vào các trận bóng đá sẽ bị cấm hành nghề hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm.

Vụ việc đang gây chấn động nền bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, bởi công tác trọng tài vốn chịu nhiều chỉ trích vì những quyết định gây tranh cãi trong các mùa giải gần đây. Giới chuyên môn nhận định đây có thể là cuộc đại phẫu lớn nhất của TFF trong nhiều thập kỷ, khi cơ quan này buộc phải thanh lọc hàng ngũ trọng tài để cứu vãn uy tín và niềm tin của người hâm mộ.

Vụ việc gây chấn động bóng đá Thổ cuối năm 2023.

Jose Mourinho là người không xa lạ với những tranh cãi tại Super Lig. Kể từ khi tiếp quản Fenerbahce vào hè 2024, ông liên tục chỉ trích chất lượng trọng tài tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, ông từng bị cấm chỉ đạo 1 trận và phạt gần 15.000 bảng sau khi công khai chê bai giải đấu này "xám xịt" và "bốc mùi" sau trận thắng 3-2 trước Trabzonspor vào tháng 11/2024.

Vào tháng 12/2023, Chủ tịch CLB Ankaragucu - ông Faruk Koca, trực tiếp lao vào sân đấm trọng tài Halil Umut Meler, sau khi ông này thổi còi mãn cuộc trận đấu giữa Ankaragucu và Caykur Rizespor.

Ông Koca tức giận với người điều khiển trận đấu vì trước đó, ngôi sao Ali Sowe của Ankaragucu bị truất quyền thi đấu ở phút 50. Ông Meler cũng để trận đấu trôi đến phút bù giờ 90+7, thời điểm Rizespor gỡ hòa 1-1.

Cho rằng Ankaragucu bị xử ép, ông Koca cùng một nhóm người quá khích lao vào sân tấn công trọng tài Meler. Dư luận Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ khi thấy sau khi ông Meler ngã xuống sân, nhiều thành viên của Ankaragucu cũng đá vào người "vua áo đen" này.

Vì vụ việc này, ông Koca bị cấm hành nghề bóng đá trọn đời.