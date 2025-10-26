Onana lại rực sáng

Thủ môn André Onana tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Süper Lig) với màn trình diễn xuất thần trong chiến thắng 2-0 của Trabzonspor trước Eyüpspor.

André Onana đang thăng hoa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở vòng 10 Super Lig, Onana có tới 4 pha cứu thua quan trọng - trong đó gồm 2 lần cản phá liên tiếp ngay trong vòng cấm địa. Màn trình diễn của Onana khiến truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thán phục, gọi anh là "Người nhện".

Onana không chỉ giữ sạch lưới ở màn so tài kể trên, mà còn được đánh giá cao nhất trận với điểm số 8,5, trở thành nhân tố then chốt giúp đội nhà Trabzonspor củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Từ đầu mùa, cựu sao Inter Milan đang có tỷ lệ cứu thua lên tới 77,3% (trung bình 3,5 lần/trận), cao nhất nếu tính trong top 10 giải hàng đầu châu Âu 2025/26.

Chuyển sang Trabzonspor từ Manchester United vào mùa hè 2025 sau những tháng ngày đầy thử thách tại Premier League, Onana dường như tìm lại phong độ đỉnh cao. Những pha bay người, phản xạ nhanh nhạy của anh làm nản lòng hàng công Eyüpspor, đặc biệt khi đối thủ liên tục dồn ép sau giờ nghỉ. HLV của Eyüpspor thừa nhận sau trận rằng tạo ra nhiều cơ hội rõ nét, nhưng thủ thành 29 tuổi "đóng sập" mọi kẽ hở.

Kể từ khi ra mắt tại Trabzonspor, Onana khiến người hâm mộ Manchester United phải ngạc nhiên. Theo truyền thông Anh, cựu thủ thành Inter Milan vẫn lên kế hoạch quay về Old Trafford vào hè 2026. Onana tin tưởng việc thi đấu tại Trabzonspor giúp lấy lại phong độ, đồng thời mở ra khả năng trở lại thi đấu đỉnh cao cùng MU.

Dù vậy, tương lai của Onana khó đoán bởi MU được cho là đóng sập cánh cửa với thủ thành này. Sau khi Senne Lammens tỏa sáng liên tục thời gian qua, MU cũng không còn quan tâm tới việc anh tái xuất trong khung gỗ đội bóng. Hợp đồng của Onana với MU còn hiệu lực đến năm 2028.