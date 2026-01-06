Bayern ra quyết định lớn với Kane

Bayern Munich quyết tâm gia hạn hợp đồng với Harry Kane đến 2028 hoặc 2029, biến anh trở thành huyền thoại của CLB với mức thu nhập cao hiếm thấy.

Dù bước sang tuổi 32, Kane vẫn chứng tỏ đẳng cấp của chân sút hàng đầu.

Theo Kicker, Bayern Munich tích cực lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với tiền đạo tuyển Anh. Hợp đồng hiện tại của Kane kéo dài đến hè 2027, nhưng CLB Đức hoàn toàn mong muốn kéo dài thêm đến tháng 6/2028 hoặc thậm chí tháng 6/2029.

Hiện tại, Kane nhận mức lương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần tại Bayern Munich. Với bản hợp đồng mới, tiền đạo người Anh có thể được tăng lương đáng kể lên vượt mốc 400.000 bảng/tuần, kỷ lục trong lịch sử Bayern.

Báo chí Đức cho biết các cuộc đàm phán sơ bộ vừa diễn ra, và quá trình có thể tiến triển nhanh chóng trong thời gian tới, đặc biệt sau World Cup 2026. Giám đốc Thể thao Max Eberl từng nhấn mạnh việc CLB muốn giữ chân Kane dài hạn nhất có thể.

Kane cảm thấy rất thoải mái tại Munich, cả trên sân cỏ lẫn cuộc sống cá nhân. Gia đình anh cũng ổn định và bản thân cầu thủ cùng các con đang học tiếng Đức.

Trước đó, theo điều khoản trong hợp đồng hiện tại, Kane có thể rời Bayern vào mùa hè 2026 nếu có CLB kích hoạt mức phí giải phóng 65 triệu euro trước ngày 31/1/2026.

Đó là lý do Barcelona hay MU cân nhắc khả năng chiêu mộ Kane. Tuy nhiên, với những gì đang xảy ra, khả năng này dường như không nằm trong kế hoạch của tiền đạo người Anh.

