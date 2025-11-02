Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bayern hủy diệt Leverkusen dù không cần Harry Kane

  Chủ nhật, 2/11/2025 05:33 (GMT+7)
Rạng sáng 2/11, Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đè bẹp Bayer Leverkusen 3-0 thuộc vòng 9 Bundesliga.

Bayern tiếp tục màn trình diễn thăng hoa ở mùa giải này.

Tại thánh địa Allianz Arena, thầy trò Vincent Kompany nối dài chuỗi toàn thắng lên con số 15 trận trên mọi đấu trường và củng cố ngôi đầu bảng Bundesliga một cách thuyết phục. Đây là kỷ lục chưa từng có ở top 5 giải châu Âu.

Chiến thắng đặc biệt hơn ở chỗ Bayern không cần tới Harry Kane, Luis Diaz hay Michael Olise trong suốt một giờ đồng hồ đầu tiên. Dù 3 ngôi sao tấn công hàng đầu ngồi dự bị, "Hùm xám" vẫn giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một với màn trình diễn hoàn hảo.

Phút 25, Serge Gnabry mở tỷ số bằng pha phản công mẫu mực – bàn thắng thứ 16 của Bayern trong hiệp một chỉ sau 9 vòng ở Bundesliga. Chưa đầy 10 phút sau, Nicolas Jackson ghi bàn đầu tiên tại giải Đức bằng cú đánh đầu cận thành. Trước giờ nghỉ, Leverkusen tự bắn vào chân mình khi trung vệ Loic Bade phản lưới nhà, chấm dứt luôn hy vọng có điểm của đội khách.

Thống kê nói lên tất cả. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Bayern đạt 2,39, trong khi Leverkusen chỉ dừng ở mức 0,33. Sự chênh lệch phản ánh đúng thực tế khi Leverkusen hoàn toàn bị bóp nghẹt. Chuỗi 37 trận bất bại trên sân khách của họ tại Bundesliga chính thức dừng lại trước đội bóng không có điểm yếu.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng thứ 9 liên tiếp tại giải quốc nội giúp Bayern Munich tiếp tục phá sâu kỷ lục của chính mình. Họ ghi ít nhất 2 bàn trong 20 trận sân nhà gần nhất, và mới chỉ lọt lưới 4 lần kể từ đầu mùa.

Với Kompany trên ghế huấn luyện, Bayern không chỉ thắng bằng sức mạnh, mà còn bằng sự kỷ luật và chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc. Nếu Bayern cứ duy trì phong độ này, có lẽ cuộc đua vô địch Bundesliga sớm ngã ngũ ngay từ tháng 11.

Minh Nghi

