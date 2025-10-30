Kane rời Bayern với giá sốc?

Tiền đạo Harry Kane có thể được giải phóng hợp đồng tại Bayern Munich ngay trong tháng 1/2026 với điều kiện quan trọng.

Kane được nhiều đội bóng săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo Bild, điều khoản giải phóng hợp đồng của Kane có giá 57 triệu bảng, con số hợp lý với một tiền đạo đang có phong độ cao nhất châu Âu. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ có thể được kích hoạt nếu Kane chủ động thông báo rời Bayern trước tháng 1/2026.

Khi điều khoản hết hiệu lực, cựu tiền đạo Tottenham sẽ tiếp tục gắn bó với Bayern cho đến hết hợp đồng hiện tại, vốn kéo dài đến năm 2027.

Trước đây, Bayern hiếm khi chèn điều khoản giải phóng vào hợp đồng, nhưng điều này thay đổi trong những năm gần đây. Ngoài Kane, Kim Min-jae cũng được cho là có điều khoản giải phóng trị giá 88 triệu bảng, trong khi tài năng Jamal Musiala sở hữu điều khoản lên tới 153 triệu bảng, nhưng sẽ giảm xuống còn 88 triệu bảng vào năm 2029.

Kane hiện vẫn tỏ ra hài lòng với cuộc sống tại Munich. Chia sẻ hồi tháng 9, anh nói: “Chúng tôi hoàn toàn có thể bàn về việc gia hạn. Tôi vẫn còn gần hai năm hợp đồng. Không ai ở Bayern cảm thấy lo lắng - họ hài lòng với tôi, và tôi cũng hạnh phúc ở đây".

Kane gia nhập Bayern vào mùa hè 2023 từ Tottenham với mức phí 86 triệu bảng. Tiền đạo người Anh ghi 105 bàn sau 109 trận, giúp “Hùm xám xứ Bavaria” giành chức vô địch Bundesliga mùa trước.

Bước sang mùa giải 2025/26, Kane tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt với 22 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường.

Kane rực sáng giúp Bayern vào tứ kết FIFA Club World Cup Rạng sáng 30/6, tiền đạo sinh năm 1993 ghi 2 bàn giúp Bayern thắng Flamengo 4-2 để giành vé vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025™.