Bayern viết lại lịch sử bóng đá châu Âu

Rạng sáng 30/10, Bayern đánh bại Cologne 4-1 ở vòng 1/16 cúp Quốc gia Đức, qua đó tạo chuỗi thắng chưa từng có trong lịch sử.

Tính cả trận thắng tại RheinEnergieStadion, Bayern có 14 lần liên tiếp hạ gục đối thủ từ đầu mùa giải. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử top 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu xuất hiện một CLB có chuỗi thắng dài đến vậy.

Bayern phá kỷ lục thắng liên tiếp của AC Milan tạo nên vào mùa 1992/93 (13 trận), xếp sau là Real Madrid (1961/62 & 1968/69), Tottenham (1960/61) và Dortmund (2015/16) với cùng 11 trận thắng liên tiếp.

Bayern là không thể ngăn cản.

Trở lại với trận đấu với Cologne, Bayern có khởi đầu đầy chật vật. Chủ nhà với lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối thủ.

Đến phút 31, khán đài vỡ òa khi đội Cologne có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ một quả phạt góc, Ragnar Ache bật cao đánh đầu mạnh mẽ, khiến thủ thành Bayern phải bó tay.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn được thể hiện chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi. Phút 36, Luis Diaz nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa. Pha lập công này gây tranh cãi khi cầu thủ người Colombia dường như việt vị, nhưng do Cúp quốc gia Đức không áp dụng VAR, bàn thắng vẫn được công nhận.

Chỉ 2 phút sau, Harry Kane nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành, trước khi xoay người, tung cú sút chân trái vào góc cao khung thành.

Bước sang hiệp hai, Bayern tiếp tục tìm kiếm bàn thắng để dứt điểm trận đấu. Dù Luis Diaz bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở phút 53, Kane chứng minh sự khác biệt của một siêu sao. Phút 64, anh bật cao đánh đầu mạnh mẽ từ một quả phạt góc. Michael Olise sau đó cũng góp tên mình vào danh sách ghi bàn ở phút 72, hoàn tất chiến thắng tưng bừng.

Cú đúp này không chỉ giúp Bayern giành vé đi tiếp mà còn đưa Harry Kane chạm mốc 22 bàn thắng sau 14 trận cho CLB xứ Bavaria mùa này - một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp.