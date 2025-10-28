Tranh cãi nảy lửa ở đội hình hay nhất năm

Danh sách rút gọn cho đội hình FIFPro World XI 2025 vừa được công bố. Tuy nhiên, một trong những chủ đề gây tranh cãi lớn nhất là sự vắng mặt của tiền đạo hàng đầu Harry Kane.

Danh sách rút gọn cho đội hình FIFPro World XI 2025.

Rạng sáng 28/10, danh sách đề cử cho đội hình hay nhất năm được Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) công bố, bao gồm:

Thủ môn: Alisson, Courtois, Gianluigi Donnarumma.

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold, Cubarsi, Virgil van Dijk, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Saliba.

Tiền vệ: Bellingham, De Bruyne, Modric, Joao Neves, Cole Palmer, Pedri, Valverde, Vitinha.

Tiền đạo: Ousmane Dembele, Haaland, Mbappe, Messi, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Salah, Yamal.

Đội hình World XI chính thức sẽ được công bố vào ngày 3/11. Tuy nhiên, việc Harry Kane không có tên trong danh sách đề cử đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Bởi lẽ, đội trưởng đội tuyển Anh và tiền đạo chủ lực của Bayern Munich, từ lâu đã được công nhận là một trong những chân sút hàng đầu thế giới. Mùa giải vừa qua và hiện tại, Kane tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, ghi bàn đều đặn và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Việc anh bị loại khỏi danh sách đề cử, trong khi những cái tên đang chơi ở Mỹ và Saudi như Messi hay Ronaldo được góp mặt, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn của FIFPro.

Kane đang thăng hoa cùng Bayern.

Không chỉ Kane, danh sách những ngôi sao vắng mặt còn bao gồm các tên tuổi lớn khác như Vinicius Jr, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez và Florian Wirtz. Tuy nhiên, trường hợp của Kane nhận được sự chú ý đặc biệt do anh là một trong những cầu thủ ổn định nhất trong vài năm qua.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng và bất bình. Một người dùng X viết: "Harry Kane bị loại khỏi FIFPro World XI? Thật không thể tin nổi! Anh ấy ghi bàn và kiến tạo ở mọi giải đấu, vậy mà lại không được đề cử?"

Một ý kiến khác cho rằng: "Messi và Ronaldo có tên nhưng Kane thì không? FIFPro cần giải thích rõ ràng về tiêu chí của họ!"

FIFPro World XI được bình chọn bởi các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới, dựa trên màn trình diễn trong suốt năm. Tuy nhiên, việc một số ngôi sao lớn như Kane, Vinicius hay Lewandowski bị loại đã làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng của quá trình này. Liệu có phải sự thiên vị cho các cầu thủ dựa trên danh tiếng quá khứ đã ảnh hưởng đến kết quả?