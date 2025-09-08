Bầu Hiển muốn làm 2 khu đô thị ở vùng ven Hà Nội

Tập đoàn T&T của bầu Hiển đề xuất triển khai Khu đô thị dịch vụ Phúc Thọ và Khu đô thị sinh thái Phúc Hòa tại xã Phúc Thọ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km.

Tập đoàn T&T được thành lập năm 1993 bởi ông Đỗ Quang Hiển. Ảnh: SHB.

Trong buổi làm việc mới đây với Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thọ, CTCP Tập đoàn T&T cùng đơn vị tư vấn đã trình bày kết quả khảo sát, nghiên cứu và đề xuất phương án triển khai Dự án Khu đô thị dịch vụ Phúc Thọ và Dự án Khu đô thị sinh thái Phúc Hòa.

Các báo cáo tập trung vào mục tiêu, quy mô, định hướng quy hoạch, phương án kiến trúc - hạ tầng kỹ thuật cũng như tác động kinh tế, xã hội và môi trường của hai dự án. Những nội dung này được xây dựng trên cơ sở khai thác lợi thế địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển chung, hướng tới nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Phúc Thọ đề nghị Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn làm rõ thêm tính khả thi, phương án giải phóng mặt bằng, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, giải pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sinh thái và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Đồng thời, phía tư vấn cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo điều kiện thực tế của xã, bảo đảm tính bền vững lâu dài và hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư với cộng đồng dân cư.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh khi được triển khai đồng bộ và khoa học, các dự án sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn Phúc Thọ theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Ông đề nghị T&T bám sát quy hoạch cấp trên, chú trọng yếu tố cân bằng giữa phát triển đô thị và bảo tồn sinh thái, đồng thời giao UBND xã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân.

Từ ngày 1/7, xã Phúc Thọ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã, thị trấn gồm Phụng Thượng, Phúc Hòa, Long Thượng, Trạch Mỹ Lộc, Tích Lộc và thị trấn Phúc Thọ. Địa phương nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây Bắc, có diện tích gần 40 km2 và dân số hơn 76.000 người.

Tập đoàn T&T do ông Đỗ Quang Hiển (còn gọi là "bầu Hiển") sáng lập năm 1993, hiện là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn của Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, tài chính - đầu tư...

Trong mảng bất động sản, T&T đã phát triển nhiều đại đô thị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp và trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trải dài từ Bắc vào Nam.

Tại Phúc Thọ, tháng 9 năm ngoái, doanh nghiệp của bầu Hiển cũng đã triển khai Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ giai đoạn 1, quy mô 41,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 780 tỷ đồng .