Bất ngờ lớn ở vòng loại Asian Cup 2027

Vòng loại Asian Cup 2027 chứng kiến hai đội bóng vốn ít được chú ý Philippines và Singapore bất ngờ vươn mình mạnh mẽ.

Bjorn Martin Kristensen bất ngờ dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng loại Asian Cup 2027.

Ngôi sao sáng nhất lúc này là Bjorn Martin Kristensen - tiền đạo 23 tuổi của tuyển Philippines. Chỉ sau 4 trận, Kristensen ghi tới 8 bàn thắng, đứng đầu danh sách vua phá lưới vòng loại Asian Cup 2027, hơn Nasser Al-Gahwashi của Yemen 2 bàn.

Với phong độ chói sáng ấy, chân sút mang hai dòng máu Philippines - Đan Mạch thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển từng chỉ một lần dự Asian Cup trong lịch sử (năm 2019). CĐV xứ đảo giờ có quyền mơ về tấm vé thứ hai nhờ cỗ máy ghi bàn trẻ trung, bùng nổ và giàu khát vọng.

Sau 4 vòng đấu, Philippines đứng đầu bảng A với 10 điểm và chưa thua trận nào. Trận đại chiến với đội nhì bảng Tajikistan vào tháng 3/2026 khả năng quyết định tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á.

Cũng ở khu vực Đông Nam Á, Singapore đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Kể từ khi giải ra đời năm 1956, "The Lions" chưa từng vượt qua vòng loại, ngoại trừ kỳ 1984 khi họ là chủ nhà. Nhưng giờ đây, đội bóng đảo quốc sư tử san bằng điểm số với Hong Kong (Trung Quốc) ở ngôi đầu - 8 điểm sau 4 trận, và tràn trề cơ hội trở lại sân chơi châu lục sau hơn 4 thập kỷ.

Trong khi Philippines bay cao nhờ phong độ của Kristensen, Singapore lại dựa vào tập thể kiên cường và phong độ ổn định của trụ cột Song Ui-Young, người cũng góp mặt trong top 5 chân sút hàng đầu vòng loại với 3 bàn.

Thứ hạng của Philippines, Singapore ở vòng loại Asian Cup 2027.