Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bất ngờ lớn ở vòng loại Asian Cup 2027

  • Thứ tư, 15/10/2025 20:48 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Vòng loại Asian Cup 2027 chứng kiến hai đội bóng vốn ít được chú ý Philippines và Singapore bất ngờ vươn mình mạnh mẽ.

Bjorn Martin Kristensen bất ngờ dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng loại Asian Cup 2027.

Ngôi sao sáng nhất lúc này là Bjorn Martin Kristensen - tiền đạo 23 tuổi của tuyển Philippines. Chỉ sau 4 trận, Kristensen ghi tới 8 bàn thắng, đứng đầu danh sách vua phá lưới vòng loại Asian Cup 2027, hơn Nasser Al-Gahwashi của Yemen 2 bàn.

Với phong độ chói sáng ấy, chân sút mang hai dòng máu Philippines - Đan Mạch thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển từng chỉ một lần dự Asian Cup trong lịch sử (năm 2019). CĐV xứ đảo giờ có quyền mơ về tấm vé thứ hai nhờ cỗ máy ghi bàn trẻ trung, bùng nổ và giàu khát vọng.

Sau 4 vòng đấu, Philippines đứng đầu bảng A với 10 điểm và chưa thua trận nào. Trận đại chiến với đội nhì bảng Tajikistan vào tháng 3/2026 khả năng quyết định tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á.

Cũng ở khu vực Đông Nam Á, Singapore đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Kể từ khi giải ra đời năm 1956, "The Lions" chưa từng vượt qua vòng loại, ngoại trừ kỳ 1984 khi họ là chủ nhà. Nhưng giờ đây, đội bóng đảo quốc sư tử san bằng điểm số với Hong Kong (Trung Quốc) ở ngôi đầu - 8 điểm sau 4 trận, và tràn trề cơ hội trở lại sân chơi châu lục sau hơn 4 thập kỷ.

Trong khi Philippines bay cao nhờ phong độ của Kristensen, Singapore lại dựa vào tập thể kiên cường và phong độ ổn định của trụ cột Song Ui-Young, người cũng góp mặt trong top 5 chân sút hàng đầu vòng loại với 3 bàn.

vong loai Asian Cup 2027 anh 1

Thứ hạng của Philippines, Singapore ở vòng loại Asian Cup 2027.

Khi cả thầy lẫn trò ông Kim Sang-sik bất lực

Đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 - mục tiêu tưởng như hiển nhiên, nhưng cách mà chiến thắng ấy diễn ra lại khiến người xem khó lòng yên tâm.

22 giờ trước

Gia đình Đặng Văn Lâm gây chú ý

Trong chiến thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 tối 14/10, vợ, con và gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt trên khán đài sân Thống Nhất (TP.HCM) để cổ vũ cho đội tuyển.

22 giờ trước

Tuyển Việt Nam gây thất vọng

Tối 14/10, dù giành chiến thắng 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng không có cầu thủ nào của tuyển Việt Nam thi đấu thực sự nổi bật.

23 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

vòng loại Asian Cup 2027 Asian Cup 2027 Philippines Singapore

    Đọc tiếp

    Messi gach ten Yamal hinh anh

    Messi gạch tên Yamal

    7 giờ trước 20:54 15/10/2025

    0

    Lionel Messi gây chú ý khi gạch tên Lamine Yamal khỏi danh sách "Messi+10", dự án vinh danh 10 tài năng trẻ hàng đầu thế giới do anh tự tay chọn lựa cùng Adidas.

    Woltemade gay ngo ngang hinh anh

    Woltemade gây ngỡ ngàng

    8 giờ trước 20:01 15/10/2025

    0

    Từ người hùng quốc gia đến hành khách hạng phổ thông, đó là hành trình khiêm tốn của Nick Woltemade sau khi ghi bàn giúp Đức thắng Bắc Ireland 1-0 ở vòng loại World Cup 2026 hôm 14/10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý