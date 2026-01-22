Bất ngờ lớn ở cúp châu Âu mùa này

Một kịch bản khó tin có thể xảy ra khi Ba Lan bất ngờ nổi lên như ứng viên cạnh tranh suất bổ sung dự Champions League mùa giải tới theo bảng xếp hạng hệ số của UEFA.

Ba Lan chỉ xếp sau Anh trong danh sách các quốc gia có hệ số UEFA cao nhất mùa giải.

Champions League thể thức mới sẽ tiếp tục được áp dụng ở mùa 2026/27, với 32 đội tranh tài tại vòng phân hạng. Trong số này, 30 đội giành vé thông qua thành tích quốc nội, còn 2 suất đặc biệt được trao cho các quốc gia có hệ số UEFA cao nhất mùa giải, theo cơ chế mang tên European Performance Spot (EPS).

Mùa trước, Anh và Tây Ban Nha dẫn đầu bảng EPS, qua đó giúp những đội chỉ xếp thứ 5 ở giải quốc nội là Newcastle và Villarreal vẫn có vé dự Champions League. Ở mùa giải hiện tại, Anh tiếp tục giữ vị trí số một, mở ra cơ hội cho MU nếu họ kết thúc Premier League trong top 5.

Điều gây ngạc nhiên nằm ở vị trí thứ hai. Ba Lan - một quốc gia không thường xuyên góp mặt ở nhóm đầu châu Âu, lại đang xếp trên nhiều nền bóng đá lớn ở bảng xếp hạng EPS.

Thực tế, các CLB Ba Lan không gây tiếng vang ở Champions League hay Europa League. Lech Poznan và Legia Warsaw bị loại sớm từ vòng loại Champions League, và Ba Lan không còn đại diện nào ở Europa League. Tuy nhiên, điểm tựa của họ đến từ Conference League với 3 đội bóng vẫn đang tranh tài.

Rakow Czestochowa gây ấn tượng mạnh khi đứng nhì bảng vòng phân hạng với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Lech Poznan và Jagiellonia Bialystok cũng nằm trong nhóm có suất đá play-off, giúp Ba Lan tích lũy điểm số đáng kể.

Dù vậy, khả năng Ba Lan giữ được vị trí thứ hai đến cuối mùa là rất mong manh. Đức và Tây Ban Nha đang bám sát với nhiều đại diện còn góp mặt ở Champions League và Europa League. Tuy nhiên, việc Ba Lan tạm thời đứng thứ hai ở giai đoạn này vẫn là bất ngờ rất lớn.