Kịch bản đẩy các CLB Anh khỏi top 8 Champions League

Lượt đấu cuối vòng bảng Champions League 2025/26 đang mở ra một kịch bản tồi tệ nhưng hoàn toàn khả thi với các đại diện từ Premier League.

Sau 7 lượt trận, vòng bảng Champions League bước vào thời khắc căng thẳng nhất. Bảng xếp hạng cho thấy sự mong manh đến cực độ khi một nhóm lớn các đội cùng đứng quanh mốc 13-14 điểm, trong đó có Tottenham, Chelsea, Newcastle và Manchester City.

Kịch bản khó lường

Chỉ một cú trượt chân ở lượt cuối cũng đủ làm đảo lộn trật tự. Với Ngoại hạng Anh, nguy cơ mất cùng lúc 4 đội khỏi top 8 không còn là giả thuyết xa vời.

Newcastle bước vào trận sinh tử với PSG.

Ở lượt trận cuối, tâm điểm của mọi ánh nhìn là trận PSG gặp Newcastle. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội cùng 13 điểm, đồng nghĩa với một thực tế không thể tránh: ít nhất một đội sẽ mất lợi thế, thậm chí bị đẩy khỏi top 8.

Dữ liệu dự báo từ siêu máy tính cho thấy PSG có lợi thế sân nhà, trong khi Newcastle bị đánh giá thấp hơn với chỉ 15% cơ hội chiến thắng. Nếu Newcastle thua, họ gần như chắc chắn rơi khỏi nhóm an toàn khi các đối thủ phía sau có khả năng thắng và cải thiện hiệu số.

Nếu hòa, tình thế cũng không sáng sủa, bởi số điểm tăng thêm không đủ tạo khoảng cách an toàn.

Ở một mặt trận khác, Chelsea phải làm khách trên sân Napoli. Giống Newcastle, Chelsea cũng bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà. Và ngay cả khi thắng, Chelsea vẫn đối diện bài toán hiệu số.

Chelsea không nắm quyền tự quyết trọn vẹn.

Trong bối cảnh có tới bảy đội cùng 13 điểm, một chiến thắng tối thiểu chưa chắc đủ để chen chân vào top 8. Nếu Chelsea hòa hoặc thua, cánh cửa vào thẳng vòng 1/8 gần như khép lại. Đây là kịch bản dễ xảy ra bởi Chelsea không nắm quyền tự quyết trọn vẹn.

Hiệu ứng domino và nguy cơ của những đội tưởng như an toàn

Tottenham tưởng như an toàn hơn khi đứng thứ 5 với 14 điểm, nhưng đó chỉ là cảm giác bề ngoài. Khoảng cách giữa Spurs và nhóm phía sau quá mỏng. Chỉ cần Tottenham sảy chân ở lượt cuối, trong khi Barcelona, Atletico Madrid, Atalanta hoặc Man City cùng thắng, Spurs sẽ bị đẩy khỏi top 8.

Một thất bại có thể khiến họ rơi thẳng xuống hạng 9 hoặc 10. Nguy cơ lớn nhất của Tottenham nằm ở hiệu ứng domino, nơi các kết quả trên những sân khác cùng lúc chống lại họ.

Man City cũng không thuộc diện an toàn.

Manchester City cũng không hoàn toàn an toàn. Dù được chơi trên sân nhà, một trận hòa hoặc chiến thắng với cách biệt tối thiểu vẫn có thể khiến CLB thành Manchester gặp rắc rối nếu các đối thủ cạnh tranh thắng đậm.

Khi hiệu số trở thành tiêu chí quyết định, Man City có thể bị vượt mặt chỉ vì kém vài bàn thắng. Trong một vòng đấu mà nhiều đội hiểu rằng “thắng là chưa đủ, phải thắng đậm”, rủi ro cho Man City là có thật.

Gộp các mảnh ghép lại, kịch bản xấu nhất hiện ra rất rõ: Newcastle thua PSG, Chelsea sảy chân trước Napoli, Tottenham thua và Man City không thắng thuyết phục.

Trong khi đó, Barcelona thắng Copenhagen, Atletico Madrid thắng trên sân nhà, Atalanta có kết quả thuận lợi. Khi bụi mù lắng xuống và bức tranh cục diện hiện ra, Ngoại hạng Anh có thể chứng kiến 4 đại diện cùng bị đẩy khỏi top 8, buộc phải bước vào cuộc chiến sinh tử ở các trận play-off.

Điều đáng nói là kịch bản này không cần cú sốc phi lý. Nó chỉ cần những kết quả “bình thường” đúng theo xác suất: đội đá sân khách gặp khó, trận đối đầu trực tiếp loại nhau, và vài chiến thắng đậm ở các sân còn lại. Thể thức mới đã phơi bày sự khắc nghiệt của Champions League: không còn vùng an toàn cho các giải đấu lớn, kể cả Ngoại hạng Anh.

Nếu kịch bản ấy xảy ra, đó sẽ là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho Premier League. Chỉ cần một đêm không hoàn hảo, ranh giới mong manh lập tức đứt gãy. Và đó chính là sức hấp dẫn lẫn sự tàn nhẫn của Champions League mùa này.