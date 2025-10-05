Bất chấp thiên tai, Quảng Ninh vẫn tăng trưởng kinh tế gần 12%

Dù thiên tai nối tiếp gây ảnh hưởng nặng nề, Quảng Ninh và một số địa phương vẫn có nhịp tăng trưởng tích cực song hành với tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh.

9 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ninh đạt tăng trưởng GRDP gần 12%. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Sáng 5/10, tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, nhiều địa phương đã chia sẻ loạt thông tin tăng trưởng tích cực.

Với tỉnh Quảng Ninh, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng, 9 tháng đầu năm tỉnh đạt tăng trưởng GRDP 11,67%. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 24% và khu vực dịch vụ tăng 15,18%.

Trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt 51.500 tỷ đồng , đạt trên 90% chỉ tiêu. Về kế hoạch đầu tư công, giải ngân của tỉnh đạt 51,2%.

Hà Tĩnh là tỉnh được lãnh đạo Chính phủ tuyên dương nhờ tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 109%. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà, 9 tháng đầu năm, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 9 tháng đạt trên 5.809 tỷ đồng , vượt 9% kế hoạch của Trung ương giao.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,05%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách đạt trên 15.000 tỷ đồng , đạt 85% dự toán. Thu hút đầu tư vượt 107.500 tỷ đồng , trong đó riêng quý III đạt trên 80.000 tỷ.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 đã vận hành thương mại tổ máy 1 và dự kiến vận hành tổ máy 2 vào cuối năm 2025. Nhà máy sản xuất ôtô điện VinFast đã khánh thành giai đoạn 1 với công suất 200 xe. Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đã được khởi công vào ngày 19/8.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông thông báo địa phương ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của địa phương đạt 10,22%, đứng thứ 4 cả nước. Trong đó, động lực chính là khu vực công nghiệp, đạt trên 16,15%.

Thu ngân sách đạt 43.900 tỷ; thu hút đầu tư FDI đạt hơn 1 tỷ USD , vượt 60% so với cùng kỳ. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đạt 52,87 tỷ USD . Trong đó, xuất khẩu đạt 27 tỷ USD , thuộc nhóm 5 địa phương có kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất của cả nước.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết 30/9, tỉnh đạt hơn 74% kế hoạch và đứng thứ 6/34 địa phương.

Còn tỉnh Ninh Bình đạt mức tăng trưởng GRDP 10,45% trong 9 tháng đầu năm. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,3%. Về lĩnh vực thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết so với cùng kỳ năm ngoái tăng khoảng 70%.