Bất ngờ địa phương duy nhất tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp

Không phải TP.HCM hay Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng mới là địa phương duy nhất trong cả nước đạt mức tăng trưởng hai con số suốt 10 năm liên tiếp.

Hải Phòng là địa phương duy nhất duy trì mức tăng trưởng 2 con số suốt một thập kỷ. Ảnh: T.L

Ngày 27/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Hải Phòng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ để đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, có phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh 3 điểm nổi bật trong những thành tựu của Hải Phòng.

Một là, tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân được hun đúc và thôi thúc không ngừng nghỉ.

Hai là, Thủ tướng nhấn mạnh Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa. Năm 2025, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm trên 55% và tỷ trọng dịch vụ hơn 34%.

Địa phương cũng đóng góp quan trọng cho an ninh tài chính, ngân sách quốc gia; liên tục 4 năm thu ngân sách vượt mốc 100.000 tỷ đồng ; tính chung 5 năm thu ngân sách của Hải Phòng (trong đó có Hải Dương) đạt khoảng 670.000 tỷ đồng .

Ba là, hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại; diện mạo, cảnh quan đô thị, nông thôn và đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, liên tục trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP Hải Phòng giữ vững vai trò tiên phong, đầu tàu, sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cơ bản đồng ý 5 bài học kinh nghiệm của Hải Phòng và bổ sung, nhấn mạnh thêm 3 nội dung.

Thứ nhất, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và tạo đồng thuận xã hội; đoàn kết trong nội bộ thành phố; đoàn kết với đảng bộ, nhân dân các tỉnh, thành khác; đoàn kết quốc tế giữ vai trò quan trọng, quyết định.

Thứ hai, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách - không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần...

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa nội lực và ngoại lực, giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài; trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; mang tính gắn kết chặt chẽ và tạo nguồn lực tổng hợp cho phát triển.

Thủ tướng nêu rõ thời gian tới, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường, trong khi nền kinh tế Hải Phòng có độ mở lớn, vấn đề đặt ra đối với Hải Phòng là phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để chủ động chiến lược trong mọi hoàn cảnh.

Đồng thời, cùng với các mục tiêu đã được đặt ra, Thủ tướng đề nghị TP Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Để làm được điều này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức "nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn"; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.