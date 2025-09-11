Nơi giấc mơ an cư của người lao động Hải Phòng trở thành hiện thực

Từ dãy trọ công nhân đến tổ ấm hạnh phúc, giấc mơ an cư của người lao động Hải Phòng đã gần hơn bao giờ hết.

Quanh khu công nghiệp tại Hải Phòng không thiếu những dãy phòng trọ công nhân với mái tôn nóng hầm hập mùa hè, ẩm thấp vào mùa mưa. Trong những câu chuyện bên mâm cơm đạm bạc, ước mơ về căn hộ nhỏ đủ ánh sáng, có công viên, trường học cho con hay trạm y tế ngay cạnh nhà… từng là giấc mơ xa vời, nay đã thấp thoáng hy vọng mới.

Từ phòng trọ chật hẹp đến tổ ấm vẹn tròn

Những ai từng bước chân vào dãy trọ gần khu công nghiệp dễ dàng nhận ra sự đối lập giữa sức lao động bỏ ra và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Người công nhân làm việc 8 tiếng, thậm chí tăng ca đến hơn 10 tiếng để có thêm thu nhập, nhưng chỗ ở chỉ là căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông.

Anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, Hải Phòng) làm việc tại khu công nghiệp Đình Vũ gần 7 năm. Từ ngày cưới vợ, hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn 18 m2. “Trời nắng thì nóng như lò, mưa thì dột. Con tôi mới 5 tuổi nhưng suốt ngày ốm vặt, không gian chật quá chẳng có chỗ cho cháu chạy nhảy”, anh Nam chia sẻ.

Thiếu nhà ở xã hội (NƠXH), nhiều người lao động phải gắn bó với dãy nhà trọ bí bách.

Dù 2 vợ chồng liên tục tăng ca và tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng, sau khi trả tiền sinh hoạt, gửi về quê rồi cho con đi học, tiền tiết kiệm chẳng đáng bao nhiêu. Với anh, việc mua căn hộ vẫn là giấc mơ ngoài tầm với.

Những câu chuyện trên đây không hiếm bởi Hải Phòng hiện có hơn 200.000 lao động tại 15 khu công nghiệp lớn. Con số này dự kiến tăng mạnh khi thành phố tiếp tục phát triển thêm 15 khu công nghiệp mới đến năm 2030. Lực lượng lao động trẻ, năng động đổ về ngày càng đông, nhưng nơi ở chất lượng lại trở thành nút thắt.

Điều người lao động hướng đến không đơn thuần là nhà để ở. Họ khao khát tổ ấm đúng nghĩa. Tại đó, ngày mới bắt đầu bằng ánh nắng với khung cảnh yên bình, chiều đưa con xuống sân chơi, tối cả nhà cùng dạo bộ trong công viên.

Câu chuyện an cư còn là lời hứa gắn bó lâu dài của nhiều người lao động với thành phố cảng, giống như anh Nam chia sẻ: “Nếu có căn hộ ổn định, tôi yên tâm làm việc hơn. Còn cảnh trọ thế này, cứ nơm nớp lo bị chủ nhà tăng giá hay phải chuyển đi nơi khác”.

Thực tế cho thấy muốn giữ chân người lao động, Hải Phòng cần dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, thiết kế đồng bộ và đủ tiện ích. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Happy Home Tràng Cát được kỳ vọng như lời giải giúp hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng nghìn gia đình công nhân.

Cuộc sống sang trang nhờ Happy Home Tràng Cát

Khác với dự án NƠXH thông thường, Happy Home Tràng Cát được Vingroup phát triển theo mô hình “all-in-one” lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Hải Phòng. Không chỉ dừng lại ở một nơi ở, dự án được kiến tạo như khu đô thị kiểu mẫu dành cho công nhân và người thu nhập thấp, trung bình.

Không còn hình ảnh dãy nhà cấp 4 san sát, mái tôn lụp xụp, Happy Home Tràng Cát mang đặc trưng của khu đô thị thu nhỏ. Dự án có quy mô hơn 28 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 đến 9 tầng, mang đến 3.804 căn hộ có diện tích đa dạng từ 28,8 đến 70 m2. Các căn hộ đều có thiết kế thông thoáng, phù hợp nhiều nhóm khách hàng, từ người độc thân, gia đình trẻ đến gia đình đa thế hệ. Đặc biệt, với mô hình “all-in-one”, Happy Home Tràng Cát còn tích hợp 59 tiện ích ngoài trời như công viên, vườn hoa, sân thể thao, khu đọc sách, vườn cờ hay không gian cắm trại cuối tuần.

Happy Home Tràng Cát mang đến mô hình NƠXH “all-in-one” đầu tiên tại Hải Phòng. Ảnh phối cảnh dự án.

Bên cạnh đó, điểm cộng lớn của dự án là vị trí đẹp, ngay khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và trung tâm logistics lớn nhất Hải Phòng. Từ đây, cư dân mất vài phút di chuyển đến khu công nghiệp Tràng Cát, Đình Vũ hay sân bay Cát Bi, đồng thời kết nối thuận tiện tới các cảng biển và trung tâm thành phố. Đối với người lao động, sự thuận lợi này đồng nghĩa với việc tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển để dành nhiều hơn cho gia đình và nghỉ ngơi.

Người lao động an tâm với môi trường sống đầy đủ tiện nghi cho cả gia đình tại Happy Home Tràng Cát. Ảnh phối cảnh dự án.

Tại Happy Home Tràng Cát, người lao động không chỉ có mái nhà, mà còn được tận hưởng môi trường sống chất lượng, nơi con trẻ có sân chơi, cha mẹ có chỗ tập luyện, cả gia đình cùng nhau thư giãn mỗi ngày. Không dừng lại ở đó, dự án còn liền kề hệ thống tiện ích giáo dục và y tế - yếu tố mà các khu trọ vốn thiếu vắng.

“Tổ ấm đúng nghĩa mà vợ chồng tôi ao ước nay đã trở thành hiện thực. Với tiện ích hiếm xuất hiện tại các dự án NƠXH trước đây, tôi tin cuộc sống sẽ sang trang, lúc nào cũng ‘happy’ như chính tên gọi của dự án này”, anh Nam hào hứng nói.