Bắt 20 nghi phạm lừa đảo Trung Quốc ở biệt thự xa hoa Chiang Mai

  • Thứ sáu, 31/10/2025 07:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cảnh sát cho biết nhóm nghi phạm nhắm vào đồng hương Trung Quốc này thuộc cùng một băng nhóm đã từng bị triệt phá hai lần trước đó.

Cảnh sát thẩm vấn những nghi phạm người Trung Quốc bị giam giữ tại một biệt thự có hồ bơi ở quận Mae Rim, Chiang Mai vào ngày 30/10. Ảnh: Bangkok Post.

Vào ngày 30/10, 20 người Trung Quốc đã bị bắt tại một biệt thự hồ bơi sang trọng ở huyện Mae Rim, tỉnh miền Bắc Chiang Mai (Thái Lan), nghi ngờ điều hành các vụ lừa đảo nhắm vào đồng hương tại Trung Quốc.

Nhóm nghi phạm gồm 14 nam và 6 nữ, trong đó một phụ nữ bị gãy chân sau khi nhảy xuống đất nhằm trốn thoát. Ít nhất 10 nghi phạm khác đã tẩu thoát bằng cách nhảy xuống sông và chạy vào rừng gần đó, theo cảnh sát.

Các nghi phạm khai với cảnh sát rằng ông chủ của họ đã trả 120.000 baht/tháng để thuê biệt thự trị giá 90 triệu baht bên sông Ping, thuộc xã Don Kaew, đồng thời trả lương cho các nghi phạm từ 100.000 đến 200.000 baht mỗi tháng (khoảng 3.700 USD).

Cảnh sát thu giữ khoảng 100 điện thoại di động và SIM Trung Quốc trong căn nhà. Ngoài ra, còn có hệ thống camera giám sát để theo dõi hoạt động của cảnh sát, tạo thời gian cho các nghi phạm chạy trốn.

Một số nghi phạm có visa sinh viên, đăng ký học tại trường đại học địa phương, trong khi những người khác nhập cảnh bằng visa du lịch, theo cảnh sát.

Theo điều tra, phần lớn những vụ lừa đảo đều liên quan đến việc đề nghị mua bảo hiểm nhân thọ hoặc yêu cầu nhận bưu kiện chưa được giao. Nạn nhân, tất cả là công dân Trung Quốc, bị lừa chuyển tiền vào các tài khoản do băng nhóm kiểm soát.

Thượng tướng cảnh sát Kritthapol Yisakhon, ủy viên Cảnh sát Vùng 5, cho biết các nghi phạm làm việc cho một băng nhóm có tổ chức, từng bị đột kích hai lần tại các huyện Hang Dong và Mae Rim vào tháng 7. Mạng lưới này chuyển hoạt động đến biệt thự trên khoảng hai tháng trước.

Cảnh sát cho biết cả 20 người bị tạm giữ đối mặt với cáo buộc thành lập tổ chức tội phạm và lừa đảo, và đang được thẩm vấn tại đồn cảnh sát Mae Rim.

Các cơ quan chức năng cũng phối hợp với Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chiang Mai để hỗ trợ điều tra.

Phương Linh

tội phạm lừa đảo Thái Lan Trung Quốc Trung Quốc Thái Lan biệt thự Chiang Mai

