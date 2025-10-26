Thái Lan tước quốc tịch doanh nhân người Campuchia

Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã tước quốc tịch của một chính trị gia kiêm doanh nhân có thế lực người Campuchia vì tình nghi ông này có liên quan tới đường dây lừa đảo.

Li Yongphat mang hai quốc tịch Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Khaosod English.

Theo Chosun, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanwirakun đã ký lệnh tước quốc tịch Thái Lan của ông Pat Supapha (67 tuổi), người còn được biết đến với tên gọi Li Yongphat. Li Yongphat là một chính trị gia kiêm doanh nhân có tiếng tại Campuchia, Li mang hai quốc tịch Thái Lan và Campuchia.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết những nghi vấn về hành vi phạm pháp của ông Li làm đe dọa tới an ninh quốc gia và lợi ích cộng đồng tại Thái Lan, do đó nhà chức trách tước quốc tịch của Li để ngăn chặn rủi ro đối với công dân Thái Lan. Cơ quan này cho biết thêm rằng Li Yongphat bị tình nghi có liên hệ với các tổ chức lừa đảo, rửa tiền và buôn người.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanwirakun khẳng định: “Tôi đã ký lệnh tước quốc tịch Thái Lan của Li Yongphat. Điều này thể hiện rõ ràng rằng Chính phủ Thái Lan đang thực hiện những bước đi mà chưa quốc gia nào từng làm”.

Trước đó, tháng 9/2024, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Li Yongphat và 5 công ty thuộc sở hữu của ông này, bao gồm lệnh đóng băng tài sản và cấm giao dịch với các doanh nghiệp Mỹ. Nhà chức trách Mỹ cáo buộc các khu nghỉ dưỡng của Li Yongphat là bình phong cho các hoạt động lừa đảo.

Nạn nhân được tuyển dụng vào làm việc trong khu nghỉ dưỡng nhưng sau đó họ bị giam giữ, bị ép thực hiện các chiêu thức lừa đảo trực tuyến, bị đánh đập, tra tấn, bị mua qua bán lại giữa các đường dây lừa đảo.

Khu tổ hợp Prince International Plaza nằm ở thành phố Phnom Penh (Campuchia) thuộc sở hữu của tập đoàn Prince Group. Ảnh: SCMP.

Bên cạnh đó, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan cũng vừa mở cuộc điều tra đối với công ty Prince International, vì nghi ngờ công ty này có liên hệ với tập đoàn Prince Group tại Campuchia.

Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết: “DSI sẽ điều tra các cáo buộc rằng có một số chính trị gia dính líu đến các đường dây lừa đảo, và Prince International tại Thái Lan có liên quan đến Prince Group ở Campuchia. Dù danh tính các chính trị gia bị cáo buộc chưa được tiết lộ, nhưng bất kỳ ai bị phát hiện có dính líu sẽ bị xử lý theo pháp luật, bất kể chức vụ”.

Hiện, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) và Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang phối hợp điều tra hoạt động rửa tiền của Trần Chí (Chen Zhi) - Chủ tịch tập đoàn Prince Group - tại Thái Lan, cũng như một số tổ chức khác bị tình nghi có hoạt động lừa đảo.

Theo tờ The Nation (Thái Lan), ngày 24/10, DSI đã triệu tập hai cổ đông người Thái Lan của công ty Prince International. Hai cổ đông này khẳng định Prince International không liên quan gì đến Prince Group. Họ cung cấp bằng chứng cho thấy khoảng 90% doanh thu của công ty đến từ các giao dịch mua bán và cho thuê bất động sản tại Thái Lan.

Cảnh sát tỉnh Chiang Rai thu giữ hơn 2.000 thẻ ATM của một người đàn ông Trung Quốc. Ảnh: The Thaiger.

Trong một động thái khác, ngày 24/10, cảnh sát tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) đã tổ chức họp báo công bố vụ bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc, thu giữ 2.057 thẻ ATM cùng 537.900 baht tiền mặt (gần 16.500 USD ).

Nghi phạm khai nhận rằng nhận chỉ thị rút tiền từ một người Trung Quốc thông qua ứng dụng chat. Cảnh sát tin rằng đây là một mắt xích trong đường dây tội phạm mạng quy mô lớn.

Ngoài ra, cảnh sát tỉnh Chiang Rai còn bắt giữ một người đàn ông Thái Lan và thu giữ được 38 thẻ ATM. Nghi phạm khai nhận chuyên tham gia vận chuyển thẻ ngân hàng và SIM điện thoại cho một băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc hoạt động ở Lào.