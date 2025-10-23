Campuchia triệt phá ổ lừa đảo mạng, bắt 57 người Hàn Quốc

Chiến dịch truy quét tội phạm mạng ở Phnom Penh bắt giữ 86 nghi phạm, trong đó có 57 người Hàn Quốc. Vụ việc diễn ra giữa lúc hai nước tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên biên giới.

Cảnh sát Hàn Quốc áp giải những công dân bị Campuchia trục xuất vì cáo buộc lừa đảo trực tuyến tại sân bay quốc tế Incheon ngày 18/10. Ảnh: Yonhap.

Giới chức Campuchia vừa bắt giữ 57 công dân Hàn Quốc vì bị cáo buộc tham gia các đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia, Ủy ban phòng chống tội phạm mạng của nước này cho biết ngày 23/10. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi hàng chục nghi phạm khác bị trục xuất về Hàn Quốc.

Ngành công nghiệp lừa đảo mạng trị giá hàng tỷ USD đang bùng nổ tại Campuchia trong vài năm gần đây, với hàng nghìn người tham gia, trong đó có những người tự nguyện và không ít nạn nhân bị ép buộc làm việc cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức, theo các chuyên gia.

Trong thông cáo, Ủy ban phòng chống tội phạm mạng Campuchia cho biết lực lượng chức năng đã đột kích một tòa nhà nghi là trung tâm vận hành đường dây lừa đảo tại thủ đô Phnom Penh hôm 22/10.

Chiến dịch đã bắt giữ 57 công dân Hàn Quốc và 29 người Trung Quốc. Cảnh sát cũng thu giữ 126 máy tính và 30 điện thoại di động tại hiện trường, AFP cho biết.

Cuối tuần trước, Campuchia đã trục xuất 64 người Hàn Quốc khác bị cáo buộc liên quan đến các vụ “mổ lợn” - thuật ngữ chỉ chiêu trò giả vờ xây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi chiếm đoạt tiền.

Các vụ trục xuất quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc phẫn nộ trước vụ tra tấn và sát hại một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia hồi đầu năm, được cho là do một băng nhóm tội phạm gây ra.

Tuần trước, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gặp Thủ tướng Campuchia và giới chức cảnh sát địa phương để bàn về các trung tâm việc làm giả và cơ sở lừa đảo.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết hôm 20/10 rằng thêm 10 nghi phạm lừa đảo bị bắt và 2 công dân bị giam giữ trái phép đã được giải cứu.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, kể từ năm ngoái đã có khoảng 550 công dân nước này được báo cáo mất tích hoặc bị giam giữ trái ý muốn sau khi nhập cảnh Campuchia. Seoul ước tính hiện có khoảng 1.000 người Hàn Quốc nằm trong số 200.000 người đang làm việc trong các cơ sở lừa đảo tại quốc gia Đông Nam Á này.