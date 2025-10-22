Ngân hàng Hàn Quốc đóng băng hơn 60 triệu USD của Prince Group

Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.

Cây ATM của Prince Bank do Tập đoàn Prince quản lý tại Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: News1.

Tập đoàn Prince Group - bị nghi đứng sau “tổ hợp tội phạm Wench” chuyên bắt cóc và giam giữ người nước ngoài, trong đó có công dân Hàn Quốc tại Campuchia - đang nắm giữ khoảng 91,2 tỷ won (tương đương 64 triệu USD ) gửi tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc hoạt động ở Campuchia. Tuy nhiên, sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt với Prince Group, các ngân hàng đã đóng băng toàn bộ khoản tiền này, ngừng mọi hoạt động gửi và rút, theo Chosun Daily.

Theo tài liệu mang tên “Chi tiết giao dịch giữa các ngân hàng trong nước và Tập đoàn Prince tại Campuchia” do nghị sĩ Kang Min Guk, thành viên Ủy ban Chính trị của Quốc hội Hàn Quốc, công bố ngày 20/10, 5 ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia (gồm Kookmin Bank, Jeonbuk Bank, Woori Bank, Shinhan Bank và IM Bank) đã thực hiện 52 giao dịch với Prince Group, tổng giá trị 197,045 tỷ won.

Trong đó, Jeonbuk Bank ghi nhận khối lượng giao dịch lớn nhất, với 47 khoản tiền gửi có kỳ hạn trị giá 121,696 tỷ won.

Hiện 4 ngân hàng gồm Kookmin, Jeonbuk, Woori và Shinhan vẫn đang nắm giữ 91,2 tỷ won tiền gửi của Prince Group. Cụ thể, Kookmin Bank giữ 56,659 tỷ won, Jeonbuk Bank 26,85 tỷ won, Woori Bank 7,021 tỷ won và Shinhan Bank 645 triệu won.

Prince Group được coi là đầu não của mạng lưới tội phạm Wench, chuyên dụ dỗ hoặc bắt cóc người nước ngoài tại Campuchia, giam giữ và ép buộc họ tham gia các hoạt động lừa đảo, đặc biệt là giả danh tổng đài (voice phishing).

Giới quan sát nhận định, số tiền gửi tại các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia nhiều khả năng là “tiền bẩn”, tức nguồn thu từ hoạt động phạm pháp.

Cả Mỹ và Anh đều đã áp lệnh trừng phạt đối với Prince Group và Chủ tịch Tập đoàn Trần Chí (Chen Zhi). Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) cũng đang xem xét biện pháp phong tỏa tài chính đối với những cá nhân và tổ chức có liên quan đến mạng lưới tội phạm Campuchia, bao gồm cả Prince Group.

Một quan chức trong ngành tài chính Hàn Quốc tiết lộ: “Khi Mỹ chia sẻ danh sách các tổ chức bị giám sát quốc tế, các ngân hàng sẽ tự động thực hiện biện pháp đóng băng tài sản liên quan. Chúng tôi đã xác nhận tài khoản của Prince Group hiện bị phong tỏa”.

“Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cần phối hợp chặt chẽ với chính phủ Campuchia để thiết lập cơ chế ngăn chặn và đóng băng nguồn ‘tiền bẩn’ từ các tổ chức tội phạm, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý toàn diện hơn cho vấn đề này”, Nghị sĩ Kang Min Guk nhấn mạnh.