Lộ nơi cất giấu hàng chục triệu USD của Prince Group

Các cơ quan chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch thu hồi khoản tiền do những tổ chức tội phạm ở Campuchia chiếm đoạt từ công dân nước này.

Trần Chí (Chen Zhi), còn được gọi là Vincent, nhà sáng lập và Chủ tịch của Prince Holding Group. Ảnh: Financial Times

Hôm 20/10, một nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết tập đoàn Prince Group của Campuchia đã cất giấu hơn 90 tỷ won (khoảng 63 triệu USD ) tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, Yonhap đưa tin.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn Prince đang đối mặt với các lệnh trừng phạt vì liên quan đến cáo buộc bắt cóc, tra tấn và giết người. Tập đoàn này hiện cũng bị nghi ngờ điều hành một mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Hôm 20/10, chính quyền Hàn Quốc tiếp tục mở rộng điều tra đối với các nghi phạm lừa đảo, cũng như những chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia có liên quan đến tập đoàn Prince Group.

Số tiền lớn

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang thảo luận với phía Campuchia để thiết lập một con đường pháp lý, cho phép chuyển trả lại số tiền thu được từ tội phạm về Hàn Quốc, Korea Herald đưa tin.

Theo thỏa thuận được đề xuất, chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Campuchia thông tin cụ thể về nạn nhân và số tiền bị thiệt hại. Trong khi đó, chính quyền Campuchia sẽ tiến hành điều tra riêng và tạo điều kiện thu hồi tài sản, cũng như hoàn trả số tiền thu được cho Hàn Quốc.

Một trong những đối tượng chính trong quá trình này là Prince Group, tập đoàn Campuchia bị nghi hậu thuẫn cho các khu tổ hợp lừa đảo, nơi giam giữ và chiếm đoạt tiền của người nước ngoài, trong đó có công dân Hàn Quốc.

Trụ sở của tập đoàn Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Theo Nghị sĩ Kang Min Kuk của Đảng Quyền lực Quốc dân, tập đoàn này đã thực hiện 52 giao dịch tại 5 chi nhánh của các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, với tổng giá trị hơn 197 tỷ won.

Trong đó, khoảng 91 tỷ won vẫn đang được gửi tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, bao gồm 56 tỷ won tại Ngân hàng KB, 27 tỷ won tại Ngân hàng Jeonbuk và 7 tỷ won tại Ngân hàng Woori, theo dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc.

Trước đó, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group. Các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố chủ tịch tập đoàn, Trần Chí, về tội lừa đảo và rửa tiền.

Mở rộng điều tra

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA), giới chức nước này đã đề nghị tòa án phát lệnh bắt giữ 59 trong tổng số 64 người Hàn Quốc mà Campuchia trao trả cuối tuần qua.

Một nghi phạm bị bắt ngay khi về nước theo lệnh truy nã sẵn có. Tuy nhiên, 4 người đã được cảnh sát thả, 1 người khác được phóng thích sau khi Viện kiểm sát bác đề nghị tạm giam.

Từ ngày 20/10, các tòa án trên khắp Hàn Quốc đã bắt đầu mở phiên xem xét lệnh tạm giam. Số lượng đề nghị bắt giữ lớn nhất đến từ Cơ quan Cảnh sát tỉnh Chungnam (tỉnh Chungcheong Nam), nơi cảnh sát đề nghị lệnh trên với toàn bộ 45 người bị chuyển giao.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bukbu đã yêu cầu lệnh bắt 11 trong số 15 nghi phạm, trong khi cảnh sát Daejeon và Gimpo mỗi nơi đã nộp đơn đề nghị tạm giam một nghi phạm.

Hiện tại, cảnh sát ở Wonju (tỉnh Gangwon), và quận Seodaemun-gu (phía tây Seoul) hiện không đề nghị lệnh bắt giữ đối với các nghi phạm của họ.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia đến Sân bay Quốc tế Incheon. Ảnh: Yonhap.

Theo nhà chức trách, hầu hết nghi phạm có liên quan đến nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, như lừa tình qua mạng, lừa đảo đầu tư và lừa đảo qua điện thoại, được thực hiện từ các khu phức hợp tội phạm ở Campuchia.

Trong quá trình thẩm vấn, một số nghi phạm được cho là đã khai với điều tra viên rằng họ bị các băng nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia bắt giữ và hành hung.

Cảnh sát đang xác minh lời khai này, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều nghi phạm dường như đóng cả hai vai trò - vừa là nạn nhân và vừa là thủ phạm.

Cảnh sát cũng đang tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các nghi phạm. Các cuộc kiểm tra ban đầu đối với nhóm nghi phạm cho kết quả âm tính, song cảnh sát cho biết vẫn đang tiếp tục xét nghiệm bổ sung.

Hôm 20/10, quyền ủy viên Yoo Jae Seong của KNPA cũng gặp phó tổng ủy viên Cảnh sát quốc gia Campuchia để thảo luận trước những lo ngại ngày càng tăng về các mạng lưới lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, đồng thời đề xuất phương pháp hợp tác.

Cuộc họp cũng nhằm mục đích thiết lập Bộ phận hỗ trợ người Hàn Quốc (Korean Desk) tại Campuchia. Các sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc sẽ được bố trí tại một cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài tại Campuchia để phối hợp xử lý những vụ phạm tội liên quan đến công dân Hàn Quốc.

Bộ phận này lần đầu được thành lập tại Philippines vào năm 2012, sau đó mở rộng sang Thái Lan.

Theo số liệu do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 20/10, hàng nghìn công dân nước này sang Campuchia trong những năm gần đây đã không trở về nước.

Mức độ chênh lệch giữa số công dân Hàn Quốc xuất cảnh sang Campuchia và số người trở về nước là 3.209 người trong năm 2022, 2.662 người vào năm 2023 và 3.248 người vào năm 2024. Con số này tăng mạnh so với 113 người trong năm 2021.

Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, 67.609 người Hàn Quốc đã đến Campuchia, trong khi có 66.745 người trở về nước, tạo ra mức chênh lệch 864 người.

Số người chưa trở về Hàn Quốc có thể còn nhiều hơn nữa, nếu tính cả những người nhập cảnh vào Campuchia thông qua nước thứ ba.

Những con số này cho thấy có khả năng số lượng người Hàn Quốc tham gia hoạt động của các trung tâm lừa đảo tại quốc gia Đông Nam Á cao hơn nhiều so với ước tính chính thức.

Người quen của một nhân viên tại khu phức hợp tội phạm ở Campuchia nói với Yonhap rằng có ít nhất 2.000 đến 3.000 người Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại nước này.

“Không chỉ có những người bay thẳng đến Campuchia, mà còn có cả những người vòng qua Trung Quốc để nhập cảnh trái phép”, người này cho biết.

Hàn Quốc công bố hình ảnh trong khu lừa đảo Campuchia Đoạn video do KBS News công bố cho thấy quang cảnh bên trong một khu căn cứ tội phạm, nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.