Quan chức Hàn Quốc thị sát ổ lừa đảo ở Campuchia

Đoàn nghị sĩ Hàn Quốc cùng giới chức Campuchia thị sát tòa nhà “White Horse” ở Phnom Penh - nơi vừa bị triệt phá trong vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, với 86 người nước ngoài bị bắt giữ.

Một nhóm nghị sĩ Hàn Quốc đã cùng giới chức Campuchia đến kiểm tra tòa nhà “White Horse” ở Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: Khmer Times.

Chiều 22/10, đoàn đại biểu Hàn Quốc do ông Kim Seok Ki dẫn đầu, gồm các nghị sĩ thuộc cả đảng cầm quyền và phe đối lập, đã phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Campuchia tiến hành thị sát khu vực xảy ra hoạt động lừa đảo mạng tại tòa nhà Sessat, đường Concrete, làng Prey Popel, phường Samrong Krom, quận Por Sen Chey, thủ đô Phnom Penh, Khmer Times đưa tin.

Trong đợt truy quét gần đây tại địa điểm này, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 86 đối tượng nước ngoài, trong đó có 57 người Hàn Quốc và 29 người Trung Quốc. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 126 máy tính và 30 điện thoại di động phục vụ cho hoạt động phạm pháp.

Trong buổi làm việc chung, chuyên viên của Cục Cảnh sát Phnom Penh đã trình bày với đoàn nghị sĩ Hàn Quốc các bằng chứng liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến tại tòa nhà.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, đoàn nghị sĩ Hàn Quốc xác nhận rằng những người Hàn bị bắt không bị ép buộc hay giam giữ, mà tự nguyện tham gia vào hành vi phạm tội.

Bên trong trung tâm lừa đảo White Horse tại Campuchia. Ảnh: Khmer Times.

Đồng thời, phía nghị sĩ Hàn Quốc cũng đề nghị chính quyền Campuchia tiếp tục mở rộng chiến dịch truy quét các đường dây tội phạm công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ giải cứu những công dân Hàn Quốc là nạn nhân của các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.

Ông Kim Seok Ki cho biết sau khi trở về nước, ông sẽ báo cáo kết quả làm việc và phổ biến rộng rãi thông tin này để tránh gây hiểu lầm trong dư luận Hàn Quốc về vụ việc lừa đảo tại Campuchia.

Ông cũng cam kết Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Campuchia trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao và các hoạt động lừa đảo trực tuyến trong khu vực.