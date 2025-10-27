Bị lừa ngoạn mục, người đàn ông Singapore nộp vàng cho kẻ gian

Cảnh sát Singapore vừa bắt giữ 24 nghi phạm liên quan đến một vụ lừa đảo khiến nạn nhân mất 850.000 USD, đáng chú ý, nạn nhân còn bị dẫn dụ đi mua vàng để tự tay giao nộp cho nhóm lừa đảo.

Băng nhóm lừa đảo mạo danh cán bộ Cơ quan Tiền tệ Singapore để tiếp cận nạn nhân. Ảnh: Lumovest.

Tờ CNA đưa tin, cảnh sát Singapore vừa bắt giữ 24 nghi phạm bị tình nghi tham gia vào đường dây lừa đảo giả danh cơ quan nhà nước, khiến nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 1,1 triệu đôla Singapore (khoảng 850.000 USD ).

Ngày 14/10, nạn nhân nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên của công ty viễn thông cho biết ông có hợp đồng thuê bao điện thoại chưa thanh toán. Khi nạn nhân phủ nhận, người trong điện thoại nói sẽ chuyển vụ việc sang Cơ quan Tiền tệ Singapore để điều tra vì có thể ông đã bị rò rỉ thông tin cá nhân.

Sau đó, nạn nhân nhận nhiều cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ Cơ quan Tiền tệ Singapore cho biết rằng tài khoản ngân hàng của ông đã bị đóng băng. Những người này yêu cầu nạn nhân giao nộp toàn bộ tài sản để được “bảo vệ an toàn”.

Từ ngày 14 đến 22/10, nạn nhân đã chuyển hơn 1,1 triệu đôla Singapore cho nhóm lừa đảo, dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm gửi vàng, giao dịch tiền điện tử, chuyển tiền qua ví điện tử...

Cụ thể, nạn nhân đã được yêu cầu mua số vàng trị giá khoảng 350.000 đôla Singapore rồi giao tận tay một phụ nữ lạ vào hai lần khác nhau. Ngoài ra, nạn nhân liên tục chuyển tiền điện tử và thực hiện giao dịch qua ví điện tử theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo.

Trong quá trình nạn nhân thực hiện theo yêu cầu của nhóm lừa đảo, ngân hàng nơi nạn nhân mở tài khoản đã liên hệ hai lần để xác minh thông tin, vì thấy có dấu hiệu bất thường. Dù vậy, nạn nhân đã được nhóm lừa đảo hướng dẫn cách trả lời để ngân hàng không hỏi han thêm, chẳng hạn nói lý do chuyển tiền là để “đầu tư” hoặc “tặng quà”.

Ngày 22/10, khi nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, ngân hàng báo cho Trung tâm Chống lừa đảo. Cơ quan này sau đó đã tiếp cận nạn nhân để giúp ông hiểu rằng bản thân đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Cảnh sát Singapore khuyến cáo: “Các cơ quan chính phủ không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, người dân cần tuyệt đối từ chối yêu cầu cho mượn tài khoản ngân hàng hay số điện thoại di động, vì họ có thể bị truy cứu trách nhiệm nếu tài khoản hoặc số điện thoại được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội”.