Barca thay MU trả toàn bộ lương cho Rashford

Barcelona sẵn sàng trả toàn bộ mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần để mượn Marcus Rashford từ MU, kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa.

MU thoát khỏi gánh nặng trả lương cao cho Rashford.

Theo các nguồn tin uy tín từ The Athletic, Barca đưa ra đề nghị thông qua trung gian và nhận được cái gật đầu ban đầu từ MU. Đội bóng xứ Catalonia chi trả toàn bộ mức lương của tiền đạo người Anh trong thời gian cho mượn, hơn 325.000 bảng/tuần.

Barca đối mặt với khó khăn tài chính, nhưng mượn Rashford thay vì mua đứt giúp CLB dễ thở hơn. Mặc dù vậy, việc đồng ý trả toàn bộ lương cho cầu thủ 27 tuổi cho thấy mức độ quyết tâm lớn từ đội chủ sân Camp Nou.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định vụ chuyển nhượng hoàn tất tối 19/7. "Các chi tiết sẽ hoàn tất trong hôm nay. Rashford sẽ tới Barcelona kiểm tra y tế vào những ngày tới", Romano thông tin thêm.

HLV Hansi Flick muốn bổ sung cầu thủ chạy cánh chất lượng, khi đội hình hiện tại chỉ còn Lamine Yamal và Raphinha thực sự ổn định trong sơ đồ 4-3-3. Rashford có thể đá tốt cả cánh trái lẫn trung phong, qua đó là mục tiêu lý tưởng, đặc biệt khi Barca hụt cả Nico Williams lẫn Luis Diaz.

MU không chính thức tuyên bố chia tay Rashford, nhưng anh nằm trong số 5 cầu thủ được CLB cho phép chủ động tìm bến đỗ mới trong hè này. Dù vậy, Rashford vẫn quay lại Carrington ngày 8/7 để tập riêng.

Rashford có 426 lần ra sân và ghi 138 bàn cho MU kể từ khi ra mắt đội một vào năm 2015. Nếu thương vụ này hoàn tất, đó sẽ là dấu chấm hết cho một hành trình dài gắn bó giữa Rashford và sân Old Trafford.