MU, Liverpool bị FIFA 'tước danh hiệu' sau quyết định gây tranh cãi

FIFA chính thức công nhận Chelsea là nhà vô địch Club World Cup đầu tiên trong lịch sử. Điều này đồng nghĩa 3 ông lớn Premier League bị gạch tên khỏi danh sách các CLB từng vô địch thế giới.

Club World Cup 2025 diễn ra theo thể thức hoàn toàn mới, với sự góp mặt của 32 đội từ 6 châu lục, theo thể thức tương tự World Cup cấp tuyển. Và với sự thay đổi lớn này, FIFA coi Chelsea là CLB đầu tiên vô địch "Club World Cup thực sự".

Ngược lại, những nhà vô địch trước đó của Premier League như MU (2008), Liverpool (2019), hay Man City (2023) sẽ chỉ được gọi là "FIFA Intercontinental Champions". Nếu tính cả phiên bản cũ, Real Madrid giàu danh hiệu nhất (5 lần), rồi tới Barcelona (3 lần).

Theo Daily Mail, đây là cách FIFA phân biệt giữa thể thức cũ (gồm 6-7 đội) với giải đấu mở rộng mới. FIFA vẫn dùng cái tên Club World Cup cho cả hai, nhưng từ nay chỉ Chelsea mới được công nhận là "nhà vô địch thế giới đúng nghĩa".

"Trớ trêu thay, điều này khiến danh hiệu của những CLB từng vô địch trở nên "không còn vô địch thế giới" - theo quan điểm của FIFA. Một bảng vàng mới ra đời, chỉ có một cái tên được công nhận, còn lại là những cựu vương bị đổi tên", Sportbible viết.

Club World Cup sẽ trở lại vào năm 2029, với những CLB sớm giành vé tham dự như PSG, Pyramids, Al Hilal và Cruz Azul. Trong khi đó, các CLB và cả fan hẳn sẽ còn tranh cãi về quyết định của FIFA.

Hôm 14/7, Chelsea thắng PSG 3-0 trong trận chung kết Club World Cup 2025 diễn ra tại New Jersey (Mỹ), nhờ cú đúp của Cole Palmer và bàn thắng của Joao Pedro.

