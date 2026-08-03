Barca ra giá bán Torres cho PSG

Barcelona cân nhắc bán Ferran Torres cho Paris Saint-Germain với giá 55 triệu euro, nếu tiền đạo người Tây Ban Nha từ chối gia hạn để tìm bến đỗ mới.

Ban lãnh đạo Barcelona đưa ra lập trường cứng rắn khi không tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua tiền lương nào để giữ chân Torres. Nếu anh tỏ nguyện vọng gia nhập Paris Saint-Germain, Barca sẽ lập tức mở cuộc đàm phán chuyển nhượng thay vì nỗ lực giữ người bằng mọi giá.

Đây được xem là động thái quyết liệt nhằm kiểm soát tài chính của đội chủ sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Về phía PSG, nhà đương kim vô địch Ligue 1 đang chuẩn bị các bước tiếp cận chính thức.

Tuy nhiên, thương vụ chỉ được kích hoạt sau khi đội chủ sân Parc des Princes hoàn tất việc đẩy Randal Kolo Muani sang Juventus. Đồng thời, PSG cũng đang chờ đợi cái gật đầu từ cá nhân Ferran Torres trước khi gửi lời đề nghị chuyển nhượng chính thức tới đội bóng Tây Ban Nha.

Hiện tại, tương lai của tiền đạo 26 tuổi hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định cá nhân của anh. Việc chuyển đến PSG có thể mang lại cho Torres một chế độ đãi ngộ tốt hơn, đồng thời vẫn đảm bảo môi trường thi đấu đỉnh cao tại Champions League, trong bối cảnh Barca đang thắt chặt chi tiêu.

Mọi sự chú ý hiện đổ dồn vào phản ứng của Torres trước lời đề nghị gia hạn từ phía Barcelona. Nếu đôi bên không thể tìm được tiếng nói chung, anh có thể rời sân Camp Nou trong thời gian tới.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.