Barca ra giá bán Torres cho PSG

Ban lãnh đạo Barcelona đưa ra lập trường cứng rắn khi không tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua tiền lương nào để giữ chân Torres. Nếu anh tỏ nguyện vọng gia nhập Paris Saint-Germain, Barca sẽ lập tức mở cuộc đàm phán chuyển nhượng thay vì nỗ lực giữ người bằng mọi giá.
Đây được xem là động thái quyết liệt nhằm kiểm soát tài chính của đội chủ sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Về phía PSG, nhà đương kim vô địch Ligue 1 đang chuẩn bị các bước tiếp cận chính thức.
Tuy nhiên, thương vụ chỉ được kích hoạt sau khi đội chủ sân Parc des Princes hoàn tất việc đẩy Randal Kolo Muani sang Juventus. Đồng thời, PSG cũng đang chờ đợi cái gật đầu từ cá nhân Ferran Torres trước khi gửi lời đề nghị chuyển nhượng chính thức tới đội bóng Tây Ban Nha.
'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng
Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.