Barca khởi sắc trên sân cỏ, khốn khổ vì sân bãi

Barcelona đối mặt với tổn thất lớn về mặt tài chính khi chưa thể thi đấu tại sân Camp Nou ở Champions League mùa này.

Barcelona chưa thể sử dụng sân Camp Nou.

Barcelona khởi đầu ấn tượng ở đấu trường châu lục với chiến thắng 2-1 trước Newcastle tại St James' Park nhờ vào cú đúp của Marcus Rashford. Dù vậy, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị lu mờ.

Barcelona thông báo đang tích cực làm việc để hoàn thiện các thủ tục hành chính và kỳ vọng được thi đấu tại Camp Nou trong tương lai gần. Do đó, họ sẽ tiếp đón nhà đương kim vô địch PSG tại Estadi Olimpic Lluis Companys ở lượt trận tới.

Barcelona dự định trở lại Camp Nou vào tháng 11/2024, nhưng các vấn đề hành chính và sự chậm trễ trong việc cấp phép khiến kế hoạch bị lùi lại. Barcelona thi đấu tại Estadi Olimpic 2 mùa giải qua. Tuy nhiên, với sức chứa chỉ 55,926 chỗ ngồi, sân đấu này chỉ bằng một nửa so với Camp Nou mới.

Với không gian hạn chế, bầu không khí tại sân không thể sánh được với những trận đấu lớn tại Camp Nou. Điều này khiến nhiều CĐV cảm thấy thất vọng. Một số người bức xúc để lại bình luận như: "Không hiểu sao CLB lại quản lý tồi như vậy", "Họ thậm chí còn không thể đăng ký sân vận động của mình", "CLB này ngợ ngập đầu".

Mùa giải này, Barcelona còn thi đấu trên Estadi John Cruyff với sức chứa chỉ 6,000 chỗ ngồi, vốn dành cho đội nữ. Sân này không đáp ứng đủ yêu cầu của UEFA đối với các trận đấu tại Champions League, do đó đội bóng sẽ thi đấu tại Montjuic trong các trận sắp tới.

Dù có thắng lợi ấn tượng trước Newcastle, các vấn đề hành chính và cơ sở vật chất tiếp tục là một trong những thử thách lớn của Barcelona trong chặng đường chinh phục cúp châu Âu mùa này.