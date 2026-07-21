Bắp tay cuồn cuộn của tuyển HLV Tây Ban Nha ở tuổi 65

Sáng 21/7, HLV Luis de la Fuente gây ngỡ ngàng khi khoe thân hình săn chắc cùng bắp tay cuồn cuộn ở tuổi 65 trong lễ mừng công của tuyển Tây Ban Nha.

Vẻ ngoài ấn tượng của ông Fuente.

Chiếc cúp vàng World Cup 2026 không phải điều duy nhất khiến HLV Luis de la Fuente trở thành tâm điểm sau lễ mừng công của tuyển Tây Ban Nha tại quảng trường Cibeles (Madrid). Hình ảnh chiến lược gia 65 tuổi giơ cao hai cánh tay, với bắp tay nổi rõ cơ bắp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người ví ông là "HLV có cánh tay ấn tượng nhất làng bóng đá".

Trong buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch, De la Fuente xuất hiện đầy năng lượng với áo phông in dòng chữ "Campeones 2026" và quàng quốc kỳ Tây Ban Nha trên vai. Khi bước lên sân khấu chào người hâm mộ, ông liên tục giơ hai tay ăn mừng, để lộ thân hình rắn rỏi hiếm thấy ở một HLV đã bước sang tuổi 65.

Thực tế, vóc dáng của De la Fuente không phải thành quả đến sau chức vô địch. Ông duy trì thói quen tập gym suốt nhiều thập kỷ, bắt đầu từ sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi còn là cầu thủ. Kể từ đó, tập luyện sức mạnh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Những đoạn video được chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy De la Fuente dễ dàng thực hiện các bài tập với tạ đơn 16 kg. Với ông, phòng gym không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là khoảng thời gian thư giãn, giúp giải tỏa áp lực và cân bằng tinh thần.

HLV Fuente duy trì thói quen tập luyện từ nhiều năm qua.

"Tôi chỉ có một bí quyết là làm việc, làm việc và làm việc. Phải có kỷ luật, biết nỗ lực và chấp nhận gian khổ. Thể thao là một lối sống, chứ không phải để đẹp hơn hay khỏe hơn đơn thuần. Tôi không thể sống thiếu thể thao", De la Fuente từng chia sẻ với Relevo.

Ngay cả trong hành trình vô địch EURO 2024, ông vẫn duy trì lịch tập đều đặn dù chỉ ngủ khoảng 3-5 tiếng mỗi ngày. Theo De la Fuente, việc dậy sớm tập luyện là thói quen không thể bỏ, bất chấp lịch làm việc kéo dài từ sáng đến rạng sáng hôm sau.

Chính sự kỷ luật ấy được xem là nền tảng giúp De la Fuente duy trì nguồn năng lượng dồi dào để dẫn dắt Tây Ban Nha. Với chức vô địch EURO 2024 và World Cup 2026, ông ghi dấu ấn bằng thành tích trên băng ghế chỉ đạo và trở thành hình mẫu về lối sống khoa học với tinh thần rèn luyện bền bỉ.

Ở tuổi 65, Luis de la Fuente chứng minh tuổi tác không phải rào cản nếu duy trì kỷ luật, biến việc tập luyện thành một phần của cuộc sống và không ngừng theo đuổi những tiêu chuẩn cao nhất cho chính mình.

Đội tuyển Tây Ban Nha về nước trong biển người Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.