Báo Triều Tiên đăng ảnh về chuyến đi Trung Quốc của ông Kim Jong Un

  • Thứ năm, 4/9/2025 15:22 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã dành ba trang đầu của số báo ngày 4/9 để đăng tải các bài viết và hình ảnh về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Kim Jong Un.

Ông Putin và ông Kim đi cùng siêu xe đến địa điểm họp song phương Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nơi diễn ra cuộc gặp song phương.

Ngày 3/9, ông Kim Jong Un đã tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II ở Trung Quốc. Trước đó, ông Kim đến Bắc Kinh bằng đoàn tàu bọc thép, cùng con gái Ju Ae.

Trên trang nhất, tờ Rodong Sinmun đăng ảnh ông Kim đứng cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trên lễ đài dành cho các vị khách cấp cao tại lễ duyệt binh.

Một bức ảnh khác chụp ông Kim tươi cười bắt tay ông Tập cũng xuất hiện trên trang nhất, nhấn mạnh mối quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc.

Trang thứ hai tràn ngập hình ảnh ông Kim sánh bước cùng hàng chục lãnh đạo quốc tế và giao lưu với họ. Trang thứ ba đăng tải hình ảnh ông Kim tại tiệc đón do ông Tập Cận Bình chủ trì, cùng bài viết và hình ảnh về hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Nga Putin.

Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 1Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 2

Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 3

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đón tại lễ duyệt binh. Ảnh: Yonhap.

Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 4

Chủ tịch Kim và các lãnh đạo quốc tế. Ảnh: Yonhap.

Trong số những bức ảnh được công bố, có một bức ảnh chụp ông Kim và ông Putin ngồi trong xe limousine Aurus của ông Putin, và một bức ảnh khác cho thấy hai người đang trò chuyện bên tách trà.

Bài viết trên tờ Rodong Sinmun dường như được thiết kế để làm nổi bật sự xuất hiện của ông Kim Jong Un trên “sân khấu ngoại giao”. Đây không phải lần đầu tiên ông Kim công du nước ngoài, nhưng là lần đầu tiên ông tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương.

Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 5Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 6

Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 7

Lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên trên lễ đài. Ảnh: Yonhap.
Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 8

Ông Kim Jong Un dự tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Yonhap.
Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 9

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Yonhap.
Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 10Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 11Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 12Kim Jong Un, Trieu Tien Trung Quoc, Kim Putin, Duyet binh Bac Kinh, Tap Can Binh, Rodong Sinmun anh 13

Ảnh: Yonhap.

Trong chương trình phát sóng sáng 4/9, Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên cũng đã đưa tin về sự tham dự của ông Kim tại lễ duyệt binh và cuộc hội đàm song phương của ông với Tổng thống Nga Putin.

Theo các nguồn tin, ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình có thể sẽ tổ chức một cuộc gặp song phương vào hôm nay, trước khi ông Kim rời Bắc Kinh vào cuối ngày.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp các lãnh đạo thế giới Trước giờ khai màn lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trên thảm đỏ, chụp ảnh lưu niệm, sau đó cùng khách mời tiến vào khán đài trung tâm.

Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp xúc ngắn tại Bắc Kinh

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc tiếp xúc ngắn trước thềm Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới.

4 giờ trước

Ông Kim Jong Un cam kết hỗ trợ Nga bằng mọi cách có thể

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 3/9 tuyên bố sẽ làm “mọi thứ có thể” để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề lễ diễu binh tại Bắc Kinh.

21 giờ trước

Ông Kim Jong Un bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik khi hai lãnh đạo gặp nhau tại Trung Quốc.

21 giờ trước

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/bao-trieu-tien-dang-tai-loat-anh-ve-chuyen-cong-du-trung-quoc-cua-chu-tich-kim-jong-un-post1775397.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

