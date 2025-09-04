Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp xúc ngắn tại Bắc Kinh

  • Thứ năm, 4/9/2025 12:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc tiếp xúc ngắn trước thềm Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc tiếp xúc ngắn trước thềm Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 3/9.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông cáo từ Văn phòng Quốc hội Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Woo Won Sik nói: “Đã 7 năm trôi qua kể từ lần gần nhất chúng ta gặp nhau.”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đáp lại ngắn gọn rằng: “Đúng như vậy.”

Hai bên từng gặp nhau lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4/2018 diễn ra ở Bàn Môn Điếm, khi ông Woo Won Sik là lãnh đạo đảng Dân chủ. Khi đó, ông Woo Won Sik từng chia sẻ về gốc gác gia đình ở Triều Tiên và bày tỏ mong mỏi đoàn tụ.

Bên lề lễ duyệt binh, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik cũng có một số cuộc tiếp xúc song phương, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc gặp, ông Putin bày tỏ quan tâm đến tình hình bán đảo Triều Tiên và hỏi liệu ông Woo Won Sik về thông điệp muốn gửi tới ông Kim Jong Un trong trường hợp diễn ra thượng đỉnh Nga-Triều.

Ông Woo khẳng định mong muốn hai miền Triều Tiên mở ra một kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng, nhấn mạnh sự cần thiết của nỗ lực chung để xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

TTXVN

Hàn Quốc Triều Tiên Triều Tiên Trung Quốc Hàn Quốc Kim Jong Un Tiếp xúc Bắc Kinh Kim Jong Un Woo Won Shik Bán đảo Triều Tiên Quan hệ liên Triều Hội đàm cấp cao

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

