Ông Kim Jong Un cam kết hỗ trợ Nga bằng mọi cách có thể

  • Thứ tư, 3/9/2025 19:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 3/9 tuyên bố sẽ làm “mọi thứ có thể” để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề lễ diễu binh tại Bắc Kinh.

Nga Trieu Tien anh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ôm hôn Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo tờ Politico ngày 3/9, ông Kim Jong-un khẳng định: “Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp Nga, chúng tôi chắc chắn sẽ làm và coi đó là nghĩa vụ anh em, làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Nga”. Tổng thống Putin đáp lại bằng “những lời cảm ơn nồng nhiệt nhất gửi đến người dân Triều Tiên”, đồng thời ca ngợi “sự hy sinh dũng cảm của quân đội Triều Tiên khi chiến đấu cùng lực lượng Nga”.

Bình Nhưỡng được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Moskva kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài việc cung cấp vũ khí, Triều Tiên còn được cho là đã cử binh sĩ tham chiến tại mặt trận, điều mà phía Nga nhiều lần ghi nhận.

Cuộc gặp giữa ông Kim và ông Putin diễn ra bên lề lễ duyệt binh do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Ông Putin và ông Kim đi cùng siêu xe đến địa điểm họp song phương Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nơi diễn ra cuộc gặp song phương.

Sự kiện có sự tham dự của 26 nguyên thủ quốc gia và được xem là màn thể hiện sự đoàn kết giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên trước sức ép từ phương Tây.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Kim Jong-un tham dự một hội nghị quốc tế có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo thế giới, cũng như lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo Bắc Kinh, Moskva và Bình Nhưỡng cùng công khai xuất hiện trên trường quốc tế.

Trong phát biểu tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình gửi lời cảm ơn đến các quốc gia đã hỗ trợ Trung Quốc trong Thế chiến II. Ông nhấn mạnh thông điệp khẳng định sức mạnh dân tộc: “Nhân dân Trung Quốc là dân tộc không sợ bạo lực, tự lực và mạnh mẽ”.

Nga Trieu Tien anh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social, cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đang phối hợp với Nga và Triều Tiên để đối đầu với Mỹ.

Ông cũng nhắc lại sự hy sinh của binh sĩ Mỹ trong Thế chiến II khi hỗ trợ Trung Quốc, đồng thời cho rằng những đóng góp này cần được ghi nhận và tưởng nhớ.

Giới quan sát cho rằng sự kiện tại Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng, phản ánh xu hướng tăng cường gắn kết giữa ba quốc gia vốn thường xuyên đối mặt với sức ép từ phương Tây.

Phát biểu của ông Kim Jong-un về việc sẵn sàng hỗ trợ Nga được xem là động thái củng cố quan hệ Moskva - Bình Nhưỡng, đồng thời thu hút sự chú ý từ Washington và các đồng minh trước khả năng hình thành một sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

Chủ tịch Tập Cận Bình thị sát quân đội dọc theo đại lộ Trường An Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên chiếc xe mui trần Hongqi - Hồng Kỳ màu đen để duyệt binh và chào các đơn vị quân đội sáng 3/9.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

