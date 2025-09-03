Ông Kim Jong Un cam kết hỗ trợ Nga bằng mọi cách có thể

|
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ôm hôn Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Theo tờ Politico ngày 3/9, ông Kim Jong-un khẳng định: “Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp Nga, chúng tôi chắc chắn sẽ làm và coi đó là nghĩa vụ anh em, làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Nga”. Tổng thống Putin đáp lại bằng “những lời cảm ơn nồng nhiệt nhất gửi đến người dân Triều Tiên”, đồng thời ca ngợi “sự hy sinh dũng cảm của quân đội Triều Tiên khi chiến đấu cùng lực lượng Nga”.
Bình Nhưỡng được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Moskva kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngoài việc cung cấp vũ khí, Triều Tiên còn được cho là đã cử binh sĩ tham chiến tại mặt trận, điều mà phía Nga nhiều lần ghi nhận.
Cuộc gặp giữa ông Kim và ông Putin diễn ra bên lề lễ duyệt binh do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.
Sự kiện có sự tham dự của 26 nguyên thủ quốc gia và được xem là màn thể hiện sự đoàn kết giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên trước sức ép từ phương Tây.
Đây cũng là lần đầu tiên ông Kim Jong-un tham dự một hội nghị quốc tế có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo thế giới, cũng như lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo Bắc Kinh, Moskva và Bình Nhưỡng cùng công khai xuất hiện trên trường quốc tế.
Trong phát biểu tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình gửi lời cảm ơn đến các quốc gia đã hỗ trợ Trung Quốc trong Thế chiến II. Ông nhấn mạnh thông điệp khẳng định sức mạnh dân tộc: “Nhân dân Trung Quốc là dân tộc không sợ bạo lực, tự lực và mạnh mẽ”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ngày 3/9. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social, cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đang phối hợp với Nga và Triều Tiên để đối đầu với Mỹ.
Ông cũng nhắc lại sự hy sinh của binh sĩ Mỹ trong Thế chiến II khi hỗ trợ Trung Quốc, đồng thời cho rằng những đóng góp này cần được ghi nhận và tưởng nhớ.
Giới quan sát cho rằng sự kiện tại Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng, phản ánh xu hướng tăng cường gắn kết giữa ba quốc gia vốn thường xuyên đối mặt với sức ép từ phương Tây.
Phát biểu của ông Kim Jong-un về việc sẵn sàng hỗ trợ Nga được xem là động thái củng cố quan hệ Moskva - Bình Nhưỡng, đồng thời thu hút sự chú ý từ Washington và các đồng minh trước khả năng hình thành một sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.
