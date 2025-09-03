Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên gây chú ý khi xuất hiện tại Trung Quốc

  • Thứ tư, 3/9/2025 14:15 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được nhìn thấy cùng cha bước từ đoàn tàu bọc thép xuống sân ga ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong Un dẫn theo con gái trong một chuyến công du nước ngoài.

con gai Kim Jongun anh 1

Ông Kim Jong Un đến Bắc Kinh cùng con gái Ju Ae. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên chưa bao giờ tiết lộ tên tuổi con gái ông Kim Jong Un. Nhưng các quan chức tình báo Hàn Quốc tin rằng, đây chính là bé gái mà cựu cầu thủ bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman gọi bằng tên Ju Ae. Rodman đã gặp gia đình ông Kim vào năm 2013, sau đó kể lại việc bế Ju Ae khi còn nhỏ.

Trong những bức ảnh mới nhất, Ju Ae xuất hiện cùng ông Kim Jong Un, khi ông bước xuống đoàn tàu bọc thép sau chuyến đi từ Bình Nhưỡng đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, ông Kim đã tham dự cuộc duyệt binh quân sự lớn vào ngày 3/9 do Trung Quốc tổ chức để kỷ niệm sự kiện Nhật Bản đầu hàng, chấm dứt Thế chiến II cách đây 80 năm.

con gai Kim Jongun anh 2

Đây là lần đầu tiên Ju Ae tháp tùng ông Kim Jong Un trong một chuyến công du nước ngoài. Ảnh: Yonhap

“Cô bé đang tích lũy kinh nghiệm quý báu trong việc chào đón, giao lưu với lãnh đạo quốc tế và các tầng lớp tinh hoa”, ông Michael Madden, chuyên gia về Triều Tiên thuộc Trung tâm Stimson có trụ sở tại Mỹ, cho biết.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các con của ông Kim Jong Un, cho đến khi Ju Ae đi cùng cha mình tới dự cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2022.

con gai Kim Jongun anh 3con gai Kim Jongun anh 4con gai Kim Jongun anh 5con gai Kim Jongun anh 6

Ju Ae từng nhiều lần xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong Un tại các sự kiện quan trọng. Ảnh: Yonhap

Ước tính khoảng 13 tuổi, Ju Ae đã tham dự ngày càng nhiều sự kiện nổi bật, bao gồm cả một sự kiện của Đại sứ quán Nga vào tháng 5.

Ngoài Ju Ae, hiện vẫn còn rất ít thông tin về những người con khác của ông Kim.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/con-gai-chu-tich-trieu-tien-gay-chu-y-khi-xuat-hien-tai-trung-quoc-post1775098.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

con gái Kim Jongun Triều Tiên Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Kim Jong Un Kim Jong Un Ju Ae Triều Tiên Trung Quốc con gái Kim công du

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý