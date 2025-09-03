Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Kim Jong Un bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

  • Thứ tư, 3/9/2025 19:10 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik khi hai lãnh đạo gặp nhau tại Trung Quốc.

Ông Kim Jong Un từng trò chuyện với ông Woo Won-shik vào ngày 29/4/2018. Khi đó, ông Woo nói với ông Kim rằng "hai chị gái của tôi ở Triều Tiên vẫn đang chờ đợi để gặp người mẹ 102 tuổi của chúng tôi", và ông Kim trả lời: "Tôi sẽ tìm được họ". Ảnh: Chosun.

Văn phòng của ông Woo cho biết, ông Kim và ông Woo bắt tay nhau trước khi cùng tham dự lễ duyệt binh sáng 3/9 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ông Woo là người đại diện chính thức của Hàn Quốc tại sự kiện này. Giống với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ông Woo từng kêu gọi nối lại đối thoại giữa Seoul và Bình Nhưỡng sau một thời gian quan hệ giữa hai nước đặc biệt căng thẳng.

Phía Triều Tiên hiện chưa bình luận về thông tin trên. Đến nay, Triều Tiên vẫn từ chối lời đề nghị từ Seoul và tuyên bố không quan tâm đến việc đàm phán với Hàn Quốc.

Ông Woo cũng đã gặp tại Bắc Kinh. Ông Putin đã hỏi ông Woo, rằng liệu ông có thông điệp nào muốn gửi tới ông Kim Jong Un hay không.

Ông Woo trả lời, việc xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay là "rất quan trọng", bất chấp những tình huống khó khăn.

Trieu Tien Han Quoc anh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik. Ảnh: Chosun.

Trước khi lên đường đến Bắc Kinh, ông Woo cho biết chưa rõ liệu ông có thể gặp ông Kim hay không, nhưng nếu có thể, ông muốn thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên về cách xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Một số nghị sĩ Hàn Quốc, bao gồm một chính trị gia kỳ cựu từng thúc đẩy các cuộc đàm phán liên Triều trước đây, đã tháp tùng ông Woo đến Bắc Kinh.

https://tienphong.vn/chu-tich-trieu-tien-bat-tay-chu-tich-quoc-hoi-han-quoc-post1775213.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Triều Tiên Hàn Quốc Triều Tiên Trung Quốc Hàn Quốc Kim Jong Un Kim Jong Un Woo Won Shik Triều Tiên Hàn Quốc Lãnh đạo Triều Tiên Quan hệ liên Triều Bắc Kinh đối thoại liên Triều căng thẳng Triều Tiên

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

