Ông Kim Jong Un bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik khi hai lãnh đạo gặp nhau tại Trung Quốc.

Ông Kim Jong Un từng trò chuyện với ông Woo Won-shik vào ngày 29/4/2018. Khi đó, ông Woo nói với ông Kim rằng "hai chị gái của tôi ở Triều Tiên vẫn đang chờ đợi để gặp người mẹ 102 tuổi của chúng tôi", và ông Kim trả lời: "Tôi sẽ tìm được họ". Ảnh: Chosun.

Văn phòng của ông Woo cho biết, ông Kim và ông Woo bắt tay nhau trước khi cùng tham dự lễ duyệt binh sáng 3/9 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ông Woo là người đại diện chính thức của Hàn Quốc tại sự kiện này. Giống với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ông Woo từng kêu gọi nối lại đối thoại giữa Seoul và Bình Nhưỡng sau một thời gian quan hệ giữa hai nước đặc biệt căng thẳng.

Phía Triều Tiên hiện chưa bình luận về thông tin trên. Đến nay, Triều Tiên vẫn từ chối lời đề nghị từ Seoul và tuyên bố không quan tâm đến việc đàm phán với Hàn Quốc.

Ông Woo cũng đã gặp tại Bắc Kinh. Ông Putin đã hỏi ông Woo, rằng liệu ông có thông điệp nào muốn gửi tới ông Kim Jong Un hay không.

Ông Woo trả lời, việc xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay là "rất quan trọng", bất chấp những tình huống khó khăn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik. Ảnh: Chosun.

Trước khi lên đường đến Bắc Kinh, ông Woo cho biết chưa rõ liệu ông có thể gặp ông Kim hay không, nhưng nếu có thể, ông muốn thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên về cách xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Một số nghị sĩ Hàn Quốc, bao gồm một chính trị gia kỳ cựu từng thúc đẩy các cuộc đàm phán liên Triều trước đây, đã tháp tùng ông Woo đến Bắc Kinh.