Bảo Tín Minh Châu ra thông báo mới, mở cửa trở lại từ trưa 26/3

Bảo Tín Minh Châu vừa ra thông báo sẽ mở cửa trở lại toàn bộ hệ thống từ trưa 26/3, đồng thời cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng và chất lượng sản phẩm theo quy định.

Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Khánh Giao.

Đêm 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát đi thông báo cho biết toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa và phục vụ khách hàng trở lại từ 12h ngày 26/3, đồng thời tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một số cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đã tạm ngừng giao dịch từ chiều 25/3. Đại diện doanh nghiệp xác nhận việc tạm dừng diễn ra trong thời gian ngắn nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

“Trên tinh thần minh bạch và thấu hiểu những lo lắng của khách hàng, Bảo Tín Minh Châu xin thông tin rõ một số cửa hàng đã tạm dừng giao dịch trong chiều 25/3 để phục vụ công tác xác minh của cơ quan chức năng”, thông báo của doanh nghiệp cho biết.

Theo Bảo Tín Minh Châu, với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, doanh nghiệp luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Công ty khẳng định các sản phẩm được cung cấp ra thị trường đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng - những yếu tố cốt lõi quyết định giá trị sản phẩm.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu”, doanh nghiệp này nhấn mạnh.

Doanh nghiệp cũng khuyến nghị khách hàng theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của Bảo Tín Minh Châu, đồng thời thận trọng với các nội dung chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội. Các thông tin liên quan sẽ được cập nhật kịp thời qua hệ thống truyền thông chính thức của công ty.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 25/3, lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện tại một số điểm kinh doanh của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở đều đồng loạt thông báo tạm dừng giao dịch, nhiều khách hàng đến mua bán vàng buộc phải rời đi.

Cùng ngày, cơ quan công an cũng tiến hành dán niêm phong một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh. Đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía cơ quan công an liên quan vụ việc này.