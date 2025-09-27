Bão số 10 di chuyển nhanh bất thường, đổ bộ lúc triều cường

Bão số 10 (Bualoi) được dự báo đổ bộ đúng thời điểm triều cường khiến nước dâng cao từ Bình Định đến Hà Tĩnh. Các chuyên gia nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh bất thường.

Vị trí bão Bualoi lúc 17h ngày 27/9. Ảnh: Windy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 16h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/h gấp đôi so với trung bình các cơn bão khác.

Theo cơ quan khí tượng, đây là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão số 10 đổ bộ lúc triều cường

Trên Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6-8 m, nơi gần tâm bão tới 10 m, biển động dữ dội.

Khu vực biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, sức phá hủy cực kỳ lớn, có thể đánh đắm cả tàu trọng tải lớn.

Tại Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu), từ sáng 28/9 gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh, nguy hiểm với tàu thuyền.

Từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, nước dâng do bão có thể cao 0,5-1,5 m; riêng Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh đạt 1-1,5 m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, cửa sông rất cao trong tối và đêm 28/9.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 lúc 17h ngày 27/9. Ảnh: Nchmf.

Các chuyên gia cảnh báo thời tiết trên biển và ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tàu thuyền du lịch, vận tải, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè, đường ven biển.

Từ tối 27/9 đến ngày 30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng 100-300 mm, cục bộ trên 450 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm, có nơi trên 600 mm, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 10 có thể trùng thời điểm triều cường (4-8 h), khiến nước dâng do bão ở vùng từ Bình Định đến Hà Tĩnh đạt 1-2 m, riêng Thanh Hóa - Nghệ An cao hơn. Kết hợp triều cường và sóng lớn, nguy cơ uy hiếp đê kè, vùng nuôi trồng thủy sản ven biển là rất lớn.

Sau khi vào bờ, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn tại Lào, nước lũ có thể dồn về khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn. Ảnh: VGP.

Vì sao bão Bualoi di chuyển nhanh bất thường?

Trong cuộc họp triển khai ứng phó cơn bão số 10 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sáng 27/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định diễn biến bão số 10 khó lường, là "bão chồng bão", cần tăng thời lượng và chất lượng dự báo, đặc biệt là hướng đi, hoàn lưu và phạm vi ảnh hưởng.

Đây là dạng bão đi dọc biển, vốn rất khó dự báo, dễ gây sai lệch và ảnh hưởng đến công tác phòng tránh của người dân, như bão số 5 vừa qua đã dừng ngay khi vào ven biển.

Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho biết so với bão số 9 (Ragasa), bão số 10 không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao (29°C), hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào. Do đó, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.

Khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200 km (rạng sáng 28/9), bão có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, cấp 13-14, giật cấp 15-16; vào đến bờ vẫn còn cấp 11-12, ven biển cấp 12-13.

Các lãnh đạo kiểm tra thực tế dọc tuyến biển tại các địa phương ở Huế về công tác chủ động phòng, chống bão số 10. Ảnh: UBND TP Huế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phải cấm biển từ trưa 27/9, cấp bách là di dân khỏi vùng nguy hiểm trước 17h ngày mai (28/9), tránh tình trạng bà con di dời muộn khi bão đã vào, bảo đảm nhu yếu phẩm tại chỗ do nguy cơ chia cắt.

Các địa phương cũng phải tập trung gia cố đê điều xung yếu gồm Thái Bình (đê kè Đồ Minh), Ninh Bình (đê Cồn Tròn, Hải Thạnh, Tịnh Long), Thanh Hóa (đê Quảng Nam, đê biển Hải Bình), Nghệ An (Huỳnh Thọ, Long Thuận), Hà Tĩnh (Hội Thống, Cẩm Nhượng, Nghèn), Quảng Trị (đê Vĩnh Thái).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện ngày 26/9, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó với bão ở mức cao nhất, "không để bị động, bất ngờ trên tinh thần đảm bảo tính mạng người dân là trên hết". Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã phát đi công điện, đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống cơn bão số 10.

Bão Bualoi đi vào Biển Đông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.