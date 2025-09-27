Bão Bualoi tiến vào Biển Đông, TP.HCM đảm bảo an toàn cho 1.600 tàu cá

Chiều 27/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, toàn bộ 1.590 tàu cá của thành phố với hơn 12.600 thuyền viên đã nắm được thông tin về bão Bualoi (bão số 10). Các phương tiện đang chủ động di chuyển tìm nơi tránh trú an toàn, không đi vào vùng nguy hiểm của bão.

Để chủ động ứng phó với bão Bualoi, lực lượng biên phòng TP.HCM đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng để liên tục cập nhật hướng di chuyển của bão cho các tàu cá đang hoạt động xa bờ. Các đài thông tin duy trì trực canh 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ qua hệ thống giám sát tàu cá để sẵn sàng cảnh báo, ngăn chặn tàu thuyền đi vào khu vực nguy hiểm.

1.590 tàu cá TP.HCM hoạt động trên biển đã nắm thông tin và chủ động tránh trú. Ảnh: Lương Kiểm.

Chiều cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã huy động 400 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu cứu nạn và 26 ca nô thường trực để kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, cho biết thêm: "Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đồn trạm phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hướng dẫn hơn 1.000 phương tiện neo đậu an toàn tại các cảng, bến cá; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu, phà chở khách, chỉ cho xuất bến khi có đầy đủ trang bị cứu hộ, cứu nạn".

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng khẳng định, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ, TP.HCM quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn tối đa cho ngư dân trên biển.