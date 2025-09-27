Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão Bualoi tiến vào Biển Đông, TP.HCM đảm bảo an toàn cho 1.600 tàu cá

  • Thứ bảy, 27/9/2025 17:40 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chiều 27/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, toàn bộ 1.590 tàu cá của thành phố với hơn 12.600 thuyền viên đã nắm được thông tin về bão Bualoi (bão số 10). Các phương tiện đang chủ động di chuyển tìm nơi tránh trú an toàn, không đi vào vùng nguy hiểm của bão.

Để chủ động ứng phó với bão Bualoi, lực lượng biên phòng TP.HCM đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng để liên tục cập nhật hướng di chuyển của bão cho các tàu cá đang hoạt động xa bờ. Các đài thông tin duy trì trực canh 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ qua hệ thống giám sát tàu cá để sẵn sàng cảnh báo, ngăn chặn tàu thuyền đi vào khu vực nguy hiểm.

Bao Bualoi anh 1

1.590 tàu cá TP.HCM hoạt động trên biển đã nắm thông tin và chủ động tránh trú. Ảnh: Lương Kiểm.

Chiều cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã huy động 400 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu cứu nạn và 26 ca nô thường trực để kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, cho biết thêm: "Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đồn trạm phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hướng dẫn hơn 1.000 phương tiện neo đậu an toàn tại các cảng, bến cá; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu, phà chở khách, chỉ cho xuất bến khi có đầy đủ trang bị cứu hộ, cứu nạn".

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng khẳng định, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ, TP.HCM quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn tối đa cho ngư dân trên biển.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Bão mạnh lên khi gần bờ, ban bố rủi ro thiên tai cấp 4

Những nhận định mới nhất chiều nay (27/9) cho thấy, bão số 10 có thể mạnh lên khi gần bờ, là cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh nhất từ đầu năm nay. Vùng ảnh hưởng cũng mở rộng đến Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 từ Nghệ An đến Quảng Bình cũ.

4 giờ trước

Bão Bualoi có ý nghĩa là gì, xuất phát từ đâu?

Mặc dù là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai nhưng cái tên Bualoi lại rất ngọt ngào.

4 giờ trước

Bão số 10 giật cấp 15, mang tính chất 'đa thiên tai'

Bão số 10 di chuyển rất nhanh, gió giật cấp 15, được đánh giá mang tính chất "đa thiên tai" với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

8 giờ trước

https://vov.vn/xa-hoi/bao-bualoi-tien-vao-bien-dong-tphcm-dam-bao-an-toan-cho-gan-1600-tau-ca-post1233295.vov

Nguyễn Quang/VOV

Bão Bualoi Tp. Hồ Chí Minh Bão chống bão TP.HCM tàu cá trú ẩn cảnh báo tránh bão

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Bao so Bualoi di chuyen nhanh, cach dac khu Hoang Sa khoang 170 km hinh anh

    Bão số Bualoi di chuyển nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km

    1 giờ trước 19:49 27/9/2025

    0

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) lúc 16h ngày 27/9 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý