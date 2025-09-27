Bão Bualoi có ý nghĩa là gì, xuất phát từ đâu?

Mặc dù là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai nhưng cái tên Bualoi lại rất ngọt ngào.





Bão Bualoi đang duy trì cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh hướng vào đất liền Nghệ An - Quảng Trị. Tên cơn bão Bualoi do Thái Lan đề xuất và đưa vào danh sách quốc tế đặt tên bão của Ủy ban Bão thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Năm 2014, siêu bão Rammasun đã gây thiệt hại nghiêm trọng, sau đó bị loại khỏi danh sách đặt tên. Bualoi được đưa vào danh sách thay thế.

Dù cơn bão được dự báo di chuyển rất nhanh, rất mạnh với sức tàn phá lớn, nhưng cái tên Bualoi lại mang hàm ý khác.

Món chè Bualoi ở Thái Lan. Ảnh: Tastingtable.

Bualoi là một món chè món chè trôi nước ở Thái Lan, được làm từ bột gạo vo tròn thành những viên nhỏ, nấu chín trong nước cốt dừa và đường. Bualoi hay Bua Loy trong tiếng Thái có nghĩa là hoa sen nổi, "bua" nghĩa là hoa sen, "loi" là trôi nổi.

Bualoi được xem là một món chè trôi nước truyền thống của đất nước "xứ sở Chùa vàng", được làm từ những nguyên liệu đơn giản nhưng lại có sự kết hợp hương vị rất tinh tế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines, mạnh cấp 12 trước khi đổ bộ vào Philipines ngày 26/9.

Chiều tối 26/9, bão Bualoi suy giảm cường độ xuống cấp 11, giật cấp 13 và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Hiện nay bão mạnh cấp 11-12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35 km/h. Lúc 12h ngày 27/9, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 680 km về phía Đông Đông Nam, duy trì cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 15.

Cơ quan khí tượng đánh giá, Bão Bualoi là cơn bão di chuyển rất nhanh, khoảng 30-35 km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình. Cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ảnh hưởng của bão Bualoi, ở Philippines đã ghi nhận có người thiệt mạng, hơn 433.000 người được di tản do rủi ro lở đất và ngập lụt.

Đường đi của bão Bualoi được cập nhật lúc 12h ngày 27/9. Nguồn: NCHMF.

Dự báo khoảng sáng 28/9, bão số 10 Bualoi sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng tối đến đêm 28/9 đi vào đất liền Nghệ An-Bắc Quảng Trị. Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa-TP Huế.

"Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 Kajiki năm đổ bộ vào Hà Tĩnh năm 2025. Bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh", cơ quan khí tượng thông tin.

Bão đang di chuyển rất nhanh về phía các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Bão Bualoi đi vào Biển Đông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.