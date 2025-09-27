Bão nối tiếp bão, chủ đầm tôm lo trắng tay lần thứ hai trong năm

Gần một năm sau đợt thiệt hại nặng nề vì mưa bão, đầm nuôi tôm và cua rộng 20 ha của lão nông ở Thanh Hóa lại lo bị bão số 10 (Bualoi) sắp đổ bộ gây mưa lũ, nguy cơ trắng tay.

Đầm nuôi tôm và cua của gia đình ông Nguyễn Viết San (SN 1967, trú phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) nằm ven nhánh sông Mã. Những ngày qua, khi nghe tin cơn bão số 10 (bão Bualoi) sắp đổ bộ, ông San lại lo lắng, bất an. Chủ đầm ngày ngày lại chèo thuyền dọc theo khu ao nuôi để kiểm tra hệ thống kênh thoát nước tại trang trại.

Ông San lo lắng về đầm tôm, cua sẽ ảnh hưởng nặng khi bão liên tục.

Ông San cho biết đã có gần 20 năm làm nghề nuôi tôm, cua ven nhánh sông Mã, ông không ít lần chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa bão. “Cứ nghe bão, lũ lại lo lắm, ngủ chẳng yên giấc. Năm nào ít bão thì còn có thu nhập khá, chứ bão nhiều, lũ lớn thì coi như mất trắng”, ông San cho hay.

Lão nông 58 tuổi kể, từ đợt mưa bão năm 2024 đến nay, gia đình ông đã thiệt hại gần 3 tỷ đồng . Gần đây nhất là đợt ảnh hưởng của bão số 5, khi thủy điện trên thượng nguồn sông Mã xả lũ, toàn bộ ao nuôi tôm, cua rộng 20 ha bị ngập trắng. Toàn bộ số cua, tôm đến kỳ thu hoạch bị lũ cuốn trôi, khiến gia đình ông trắng tay sau nhiều tháng vất vả.

“Bao nhiêu công sức, tiền của bỏ ra theo con tôm, con cua nhưng bão lũ đã cuốn đi mất. Vụ đó tôi ước tính thu được khoảng 2 tỷ đồng nhưng rồi trắng tay”, ông San kể.

Gần 20 năm làm nghề, ông San nói rằng mỗi đợt bão thường sẽ có mưa lớn, kéo dài gây ngập lụt. Còn nhớ trận bão Yagi hồi tháng 9/2024, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Mã dâng cao, tràn vào đầm nuôi. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, cống điều tiết nước bị vỡ, toàn bộ số tôm cua trong ao bị cuốn trôi, thiệt hại tiền tỷ. Vực dậy sau những thiệt hại do thiên tai gây ra, ông San lại vay mượn thêm cả trăm triệu đồng để khắc phục đoạn đê và cống điều tiết nước để mong các vụ sau có tiền trả nợ.

Đầm nuôi tôm, cua kết hợp cây ăn quả nằm ven nhánh sông Mã của gia đình ông San.

Từ cuối tháng 7 đến nay, liên tiếp các đợt bão ập vào khiến ông San lo lắng. Gia đình ông vừa vay mượn một khoản tiền lớn để khôi phục ao nuôi và đầu tư con giống chưa được bao lâu, nếu tiếp tục bị ngập lụt thì sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

“Khi nghe tin bão Bualoi có thể đổ bộ vào miền Trung, vợ chồng tôi đứng ngồi không yên. Bão số 9 vừa đi qua may mắn không ảnh hưởng nhưng cơn bão này không rõ sẽ ra sao. Chỉ mong cơn bão này khi vào đất liền sẽ nhẹ, mưa ít”, ông San bày tỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4h sáng nay (27/9), tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 580 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15.

Những nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ siêu nhanh, vùng đổ bộ có xu thế dịch xuống phía nam khiến vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.

Cụ thể trong ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30- 35 km/h và có khả năng mạnh lên.

Đoạn đê và cống điều tiết nước của đầm nuôi từng bị mưa bão đánh tan.

Đến 4h sáng 28/9, tâm bão trên vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía đông với cường độ mạnh cấp 12- 13, giật cấp 16.

Trong ngày 28/9, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ chậm lại, khoảng 25 km/h và áp sát đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 10 là cơn bão rất đặc biệt. Tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi tốc độ trung bình của một cơn bão, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo ngay chiều tối nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3- 5 m, biển động mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.