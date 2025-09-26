Bão Bualoi vào Biển Đông, di chuyển nhanh gấp đôi bão thường

Bão Bualoi đã đi vào Biển Đông tối 26/9, trở thành cơn bão số 10 trong năm với tốc độ di chuyển gần gấp đôi bão thường, sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Bão Bualoi đi vào Biển Đông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tối 26/9, bão Bualoi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và có thể gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Hồi 19h, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/h, nhanh gần gấp đôi so với trung bình.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10, lúc 20h ngày 26/9. Ảnh: Nchmf.

Dự báo đến 19h ngày 27/9, bão sẽ ở ngay trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16. Đến 19h ngày 28/9, tâm bão ở vùng biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Sau đó, bão đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục tiến sang Thượng Lào.

Từ chiều 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m. Vịnh Bắc Bộ từ sáng 28/9 gió cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m.

Ven bờ Bắc Trung Bộ, thủy triều đang ở mức cao, nước dâng do bão có thể đạt 1-1,5 m, gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở kè, đê biển và thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; từ Quảng Ninh đến Ninh Bình và từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió mạnh dần cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn dự báo xảy ra từ 28-30/9 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Người đàn ông ngồi trên ghế dài bị sóng biển hất tung trong siêu bão Ragasa ở Hong Kong (Trung Quốc), ngày 24/9. Ảnh: Elson Li.

Trong cuộc họp khẩn ứng phó bão Bualoi chiều cùng ngày, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định cơn bão này có 3 đặc điểm: tốc độ di chuyển nhanh; cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi tường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết theo kinh nghiệm và thực tế trước đây, các cơn bão liền nhau rất nguy hiểm, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, bão Bualoi không có dấu hiệu giảm cấp mà chỉ tăng mạnh lên, vùng ảnh hưởng rộng, gây mưa lớn từ bên Lào có thể đổ dồn lượng nước về Việt Nam.

Ông yêu cầu các địa phương không lơ là, không chủ quan, tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven bờ. Căn cứ tình hình cụ thể, các tỉnh có thể cấm biển với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; có phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên đảo.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã phát đi công điện, đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống cơn bão số 10.

Công tác chằng chống nhà cửa, tỉa cây, gia cố công trình, bảo vệ lưới điện, viễn thông, khu công nghiệp, hầm mỏ cần được khẩn trương hoàn thành. Lực lượng ứng trực tại chỗ phải sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán, đảm bảo an toàn hồ đập và tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương trong vùng ảnh hưởng trọng điểm được khuyến nghị chủ động cho học sinh nghỉ học, phân luồng giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ.