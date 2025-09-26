Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Bualoi vào Biển Đông, di chuyển nhanh gấp đôi bão thường

  • Thứ sáu, 26/9/2025 22:04 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bão Bualoi đã đi vào Biển Đông tối 26/9, trở thành cơn bão số 10 trong năm với tốc độ di chuyển gần gấp đôi bão thường, sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Bão Bualoi đi vào Biển Đông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tối 26/9, bão Bualoi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và có thể gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Hồi 19h, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/h, nhanh gần gấp đôi so với trung bình.

Bao Bualoi anh 1

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10, lúc 20h ngày 26/9. Ảnh: Nchmf.

Dự báo đến 19h ngày 27/9, bão sẽ ở ngay trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16. Đến 19h ngày 28/9, tâm bão ở vùng biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Sau đó, bão đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục tiến sang Thượng Lào.

Từ chiều 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m. Vịnh Bắc Bộ từ sáng 28/9 gió cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m.

Ven bờ Bắc Trung Bộ, thủy triều đang ở mức cao, nước dâng do bão có thể đạt 1-1,5 m, gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở kè, đê biển và thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; từ Quảng Ninh đến Ninh Bình và từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió mạnh dần cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn dự báo xảy ra từ 28-30/9 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Bao Bualoi anh 2

Người đàn ông ngồi trên ghế dài bị sóng biển hất tung trong siêu bão Ragasa ở Hong Kong (Trung Quốc), ngày 24/9. Ảnh: Elson Li.

Trong cuộc họp khẩn ứng phó bão Bualoi chiều cùng ngày, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định cơn bão này có 3 đặc điểm: tốc độ di chuyển nhanh; cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi tường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết theo kinh nghiệm và thực tế trước đây, các cơn bão liền nhau rất nguy hiểm, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, bão Bualoi không có dấu hiệu giảm cấp mà chỉ tăng mạnh lên, vùng ảnh hưởng rộng, gây mưa lớn từ bên Lào có thể đổ dồn lượng nước về Việt Nam.

Ông yêu cầu các địa phương không lơ là, không chủ quan, tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven bờ. Căn cứ tình hình cụ thể, các tỉnh có thể cấm biển với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; có phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên đảo.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã phát đi công điện, đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống cơn bão số 10.

Công tác chằng chống nhà cửa, tỉa cây, gia cố công trình, bảo vệ lưới điện, viễn thông, khu công nghiệp, hầm mỏ cần được khẩn trương hoàn thành. Lực lượng ứng trực tại chỗ phải sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán, đảm bảo an toàn hồ đập và tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương trong vùng ảnh hưởng trọng điểm được khuyến nghị chủ động cho học sinh nghỉ học, phân luồng giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Miền núi Quảng Trị mưa lớn khi bão Bualoi chưa đổ bộ

Mưa lớn tại nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị khiến nước suối dâng cao, gây chia cắt cục bộ và một đoạn cống trên tuyến đường tạm cũng bị cuốn trôi.

6 giờ trước

Bualoi có thể là cơn bão đổ bộ mạnh nhất từ đầu năm

Dự báo cường độ của bão Bualoi thời điểm đổ bộ có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15, tương đương hoặc mạnh hơn cơn bão số 5 đổ bộ Nghệ An – Hà Tĩnh cuối tháng 8.

8 giờ trước

Bão Bualoi di chuyển thần tốc, mạnh lên khi vào gần bờ

Với vận tốc tới 40 km/h, gấp đôi nhiều cơn bão khác, bão Bualoi dự kiến mạnh cấp 13 khi áp sát Bắc Trung Bộ, gây mưa cực đoan và sóng cao 10 m trên Biển Đông.

8 giờ trước

Châu Sa

Bão Bualoi Bão Bão Bualoi cơn bão số 10 cơn bão Bualoi bão vào Biển Đông Biển Đông ứng phó bão bão số 10

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Dem 26/9, bao Bualoi se di vao khu vuc giua Bien Dong hinh anh

    Đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào khu vực giữa Biển Đông

    21:01 25/9/2025 21:01 25/9/2025

    0

    Dự báo, đến 19h ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

