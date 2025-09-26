Bualoi có thể là cơn bão đổ bộ mạnh nhất từ đầu năm

Dự báo cường độ của bão Bualoi thời điểm đổ bộ có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15, tương đương hoặc mạnh hơn cơn bão số 5 đổ bộ Nghệ An – Hà Tĩnh cuối tháng 8.

Vào 13 giờ chiều 26/9, tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Những giờ qua, cơn bão này di chuyển với tốc độ 35-40 km/h, là một trong những cơn bão có tốc độ di chuyển cực kỳ hiếm gặp.

Dự báo kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay của bão Bualoi.

Dự báo trong tối nay, sau khi vào Biển Đông, bão vẫn duy trì tốc độ quá nhanh 35 km/h, gấp hai lần tốc độ trung bình của một cơn bão, đồng thời tiếp tục mạnh thêm.

Các mô hình dự báo quốc tế và trong nước nhận định có 3 kịch bản có thể xảy ra với đường đi của bão Bualoi sau khi vào Biển Đông.

Ở kịch bản thứ nhất, bão sẽ đi vào khu vực Bắc Trung Bộ, trọng tâm là Thanh Hoá đến Hà Tĩnh với xác suất lên tới 70%. Kịch bản thứ hai có xác suất thấp hơn là bão đi vào vịnh Bắc Bộ, sau đó di chuyển vào miền Bắc nước ta. Kịch bản thứ ba, bão đi thấp hơn, vùng đổ bộ có thể từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Với kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay, dự báo đến 13h chiều 27/9, bão đã áp sát đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Từ chiều 27/9 đến chiều 28/9, bão tiếp tục di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25-30 km/h và mạnh thêm. Đến 13h chiều 28/9, tâm bão đã tiến gần vùng biển các tỉnh Trung Trung bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo trong đêm 28 và ngày 29/9, bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Cường độ thời điểm đổ bộ được nhận định có thể tương đương cơn bão số 5 (bão Kajiki) với sức mạnh cấp 11, giật cấp 14, thậm chí có thể mạnh hơn, khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Với kịch bản như trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ ngày 28 tới 30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Quảng Trị sẽ có một đợt mưa rất lớn, vùng mưa lớn có thể mở rộng sang cả khu vực Thượng Lào.

Cùng với mưa lớn, các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ có thể mức báo động (BĐ) 1-BĐ2, có nơi trên BĐ3.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, vùng mưa cụ thể sẽ phụ thuộc vào hướng di chuyển của bão từ 28-30/9. Vì vậy cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Trên biển, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8,0-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3- 5 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 tới 5 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua một thời kỳ mưa bão dồn dập với liên tiếp các cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trong tháng 8 và tháng 9, trong đó nhiều cơn bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nguy hiểm nhất là cơn bão số 5 đổ bộ Thanh Hoá - Hà Tĩnh vào cuối tháng 8, gây thiệt hơn 3.000 tỷ đồng .