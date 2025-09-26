Bão Bualoi di chuyển thần tốc, mạnh lên khi vào gần bờ

Với vận tốc tới 40 km/h, gấp đôi nhiều cơn bão khác, bão Bualoi dự kiến mạnh cấp 13 khi áp sát Bắc Trung Bộ, gây mưa cực đoan và sóng cao 10 m trên Biển Đông.

Sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 9 (Ragasa) khi quét qua Hong Kong (Trung Quốc) tối 23/9 đến sáng 24/9. Ảnh: SCMP.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 13h ngày 26/9, tâm bão Bualoi nằm trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/h, nhanh gấp đôi nhiều cơn bão khác.

Dự báo trong 72-96 giờ tới, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ giảm còn 25-30 km/h và cường độ suy yếu dần.

Từ chiều tối 27/9, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 6-8 m, khu vực gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) từ tối 27/9 gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Từ rạng sáng 28/9, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m.

Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) từ gần sáng 28/9 gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Bão Bualoi càn quét Philippines lúc 16h ngày 26/9. Ảnh: Windy.

3 đặc điểm của cơn bão Bualoi

Tại cuộc họp khẩn ứng phó bão Bualoi gần Biển Đông chiều 26/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định trong tối nay, bão khả năng sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.

Theo ông Khiêm, từ ngày 28 tới 30/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn. Tổng lượng mưa 72 giờ có thể đạt mức cực đoan, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị; mưa có thể lan sang khu vực Thượng Lào.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão Bualoi lúc 14h ngày 26/9. Ảnh: Nchmf.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cơn bão này có 3 đặc điểm đáng lưu ý:

Tốc độ di chuyển nhanh, khoảng 30 km/h

Cường độ mạnh, khi vào bờ có thể đạt cấp 13, giật cấp 15, ngang hoặc mạnh hơn bão số 5 Kajiki vừa qua

Phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa rất lớn ở cả Bắc Bộ lẫn Bắc Trung Bộ, tác động từ miền núi đến đồng bằng

"Càng đi vào sâu bên trong Biển Đông, bão càng mạnh lên. Sau khi vào Biển Đông, dự báo tới 70-80% bão sẽ đi vào khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hóa, một phần phía Nam Đồng bằng sông Hồng. Với phương án này, mưa lớn sẽ tập trung chủ yếu ở Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ", ông Khiêm nói.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (góc trái), phát biểu tại cuộc họp khẩn chiều 26/9. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bão ngày càng mạnh, di chuyển nhanh

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi tường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết theo kinh nghiệm và thực tế trước đây, các cơn bão liền nhau rất nguy hiểm, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, bão Bualoi không có dấu hiệu giảm cấp mà chỉ tăng mạnh lên, vùng ảnh hưởng rộng, gây mưa lớn từ bên Lào có thể đổ dồn lượng nước về Việt Nam.

"Cơn bão này di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh, khác với bão số 9 càng vào gần bờ càng yếu đi. Diện tác động của bão số 10 rất rộng, mưa và gió có thể kéo dài từ Ninh Bình - Hà Tĩnh. Tôi lo ngại nhất là người dân chủ quan sau khi cơn bão số 9 (Ragasa) suy yếu rất nhanh, vì vậy cần không được chủ quan, tập trung ứng phó từ sớm, từ xa", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông yêu cầu các địa phương tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven bờ. Căn cứ tình hình cụ thể, các tỉnh có thể cấm biển với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; có phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên đảo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi tường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp khẩn chiều 26/9. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thứ trưởng cũng đề nghị trên đất liền, cần chằng chống nhà cửa, tỉa cành cây, bảo vệ công trình công cộng, khu công nghiệp, hệ thống điện, viễn thông; chủ động phương án sơ tán dân ở vùng ven biển, ngập sâu, nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng phải bố trí chốt kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước xiết để ngăn người và phương tiện qua lại khi không an toàn.

Các địa phương cũng cần chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo giao thông thông suốt, có kế hoạch cấm đường khi bão đổ bộ; kiểm tra an toàn hồ đập, chủ động tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư.