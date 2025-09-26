Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Bualoi di chuyển siêu nhanh, đổ bộ miền Trung với cường độ mạnh

Sáng nay (26/9), bão Bualoi đang quần thảo khu vực các đảo miền Trung của Philippines, trong đêm nay vào Biển Đông và mạnh trở lại.

Vào 7h sáng nay (26/9), tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển siêu nhanh, lên tới 30 km/h.

Dự báo đường đi của bão Bualoi.

Hiện nay, các dự báo quốc tế và trong nước đều thống nhất kịch bản, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta. Tuy nhiên, khu vực đổ bộ còn có sự phân tán giữa các mô hình dự báo.

Xác suất cao nhất hiện nay là bão đi vào khu vực Bắc Trung Bộ, khoảng Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Một kịch bản khác cho rằng, bão đi xuống thấp hơn, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đêm nay sau khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển với tốc độ rất nhanh, lên tới 30-35 km/h và có xu hướng mạnh trở lại.

Đến 7h sáng 27/9, khi hoạt động ở phía đông của khu vực Giữa Biển Đông, bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Trong ngày và đêm 27/9, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh với tốc độ 30km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng 28/9, khi vượt qua đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam, bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Trong ngày và đêm 28/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào vùng biển Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng. Đến 7h ngày 29/9, khi áp sát đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, bão duy trì cấp 12, giật cấp 15.

Trong ngày và đêm 29/9, bão đổ bộ đất liền Bắc Trung Bộ nước ta, tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi sang Lào và suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Bualoi được nhận định là cơn bão rất mạnh, khả năng đổ bộ gần với khu vực mà cơn bão số 5 (bão Kajiki) đã đổ bộ vào cuối tháng 8. Như vậy, chỉ trong một tháng, khu vực Bắc Trung Bộ nguy cơ đón hai cơn bão rất mạnh.

Ngoài ra, với hướng di chuyển tây tây bắc, dọc ven biển Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng ảnh hưởng của bão có thể rất rộng lớn. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, diễn biến của bão còn khó lường, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 26/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và phía nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ) do ảnh hưởng của tàn dư bão Ragasa nên sáng sớm 26/9 đến sáng 27/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/9, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão Bualoi sắp vào Biển Đông, nhiều khu vực trên cả nước mưa lớn

Từ sáng sớm 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

6 giờ trước

Đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào khu vực giữa Biển Đông

Dự báo, đến 19h ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

15 giờ trước

Bão Bualoi có thể nguy hiểm hơn Ragasa

Bão Bualoi đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 trong hôm nay, dự báo đi vào Biển Đông đêm 26/9.

21 giờ trước

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

