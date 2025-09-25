Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Bualoi có thể nguy hiểm hơn Ragasa

  • Thứ năm, 25/9/2025 15:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Bão Bualoi đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 trong hôm nay, dự báo đi vào Biển Đông đêm 26/9.

Hồi 13h ngày 25/9, tâm bão trên vùng biển phía đông của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Những giờ qua, cơn bão này di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Sieu bao Ragasa Bao Bualoi anh 1

Dự báo bão Bualoi có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta vào đầu tuần tới.

Hiện nay, nhận định về hướng di chuyển và cường độ của bão còn có sự phân tán giữa các mô hình dự báo quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, xác suất vào đất liền nước ta được nhận định là khá cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khi vào Biển Đông, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, cường độ tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16.

Bão hướng về khu vực đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ nước ta khoảng ngày 29/9 với cường độ được nhận định khá mạnh và vùng ảnh hưởng rất rộng. Cụ thể, đến khoảng 13h ngày 27/9, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Trong ngày và đêm 27/9, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h chiều ngày 28/9, khi vượt qua đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam, bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo trong đêm 28 và ngày 29/9, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và tiếp tục mạnh thêm, tiến gần về vùng biển Bắc Trung Bộ nước ta.

Đến 13h chiều 29/9, tâm bão trên vùng biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cường độ rất mạnh. Trong tối và đêm 29/9, bão có thể ảnh hưởng đến đất liền khu vực Bắc Trung Bộ nước ta.

Một kịch bản khác có xác suất thấp hơn là bão sẽ đi lên vịnh Bắc Bộ, hướng vào miền Bắc. Một kịch bản cũng có thể xuất hiện là bão đi thấp hơn, hướng về khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Dự báo đường đi và cường độ của bão Bualoi sẽ còn diễn biến rất phức tạp, cần theo dõi các bản tin cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5-7 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về cơn bão Ragasa, đầu giờ chiều nay (25/9), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh với sức gió còn dưới cấp 6.

Trong chiều và tối nay, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây và tan dần. Dự báo mưa do hoàn lưu sau bão tiếp tục xảy ra ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An đến đêm mai (26/9).

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

