Miền núi Quảng Trị mưa lớn khi bão Bualoi chưa đổ bộ

Mưa lớn tại nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị khiến nước suối dâng cao, gây chia cắt cục bộ và một đoạn cống trên tuyến đường tạm cũng bị cuốn trôi.

Đến chiều 26/9, mặc dù bão Bualoi chưa vào Biển Đông, song nhiều khu vực miền núi Quảng Trị có mưa lớn, một số ngầm tràn qua suối bị chia cắt cục bộ.

Mưa lớn, nước suối dâng cao khiến nhiều ngầm tràn ở Quảng Trị ngập sâu gây chia cắt cục bộ. Ảnh: CTV.

Ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa (tỉnh Quảng Trị), cho biết hiện địa phương đang có mưa to, một số khu vực bị nước dâng gây chia cắt cục bộ.

Tại cầu Úp Ly (xã Lìa), nước suối dâng cao, chảy xiết khiến người dân và phương tiện không thể qua lại. Còn tại Km10 tỉnh lộ 586, khu vực đang thi công cầu vượt lũ, nước lũ cuốn trôi đoạn cống trên tuyến đường tạm, buộc người dân phải đi vòng qua tuyến đường cũ lầy lội, trơn trượt. Nếu mưa lớn tiếp diễn, tuyến này cũng có nguy cơ ngập.

Lãnh đạo UBND xã Lìa cho biết, chính quyền đã liên hệ đơn vị thi công để khắc phục tạm thời đoạn đường tạm bị nước cuốn trôi, đảm bảo việc đi lại cho người dân. Tại xã A Dơi, nhiều ngầm tràn qua suối cũng bị nước dâng gây chia cắt cục bộ.

Chính quyền các xã đã bố trí lực lượng chốt trực tại những điểm ngập sâu, nước chảy xiết, nghiêm cấm người dân và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Nước suối dâng, chảy siết khiến đoạn cống trên tuyến đường tạm ở Km 10 tỉnh lộ 586 đoạn qua xã Lìa (khu vực đang thi công cầu vượt lũ) bị cuốn trôi. Ảnh: CTV.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 26/9, tâm bão Bualoi ở miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/h.

Dự báo tối nay, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trên khu vực trong năm 2025.

Đến 13h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở 15,2°N-114,2°E, tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35 km và có xu hướng mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Khoảng 13h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi vẫn giữ hướng Tây Tây Bắc nhưng di chuyển chậm lại, tốc độ 25-30 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Tâm bão ở khoảng 17,1°N-109,4°E. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16.

Lúc 13h ngày 29/9, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h, đi vào đất liền và suy yếu. Tâm bão ở khoảng 19,3°N-104,7°E. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, cường độ suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão Bualoi không mạnh như bão số 9 Ragasa nhưng sẽ gây mưa to hơn, gió mạnh hơn cho các khu vực đất liền Việt Nam.