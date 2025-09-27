Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó bão Bualoi ở mức cao nhất

  • Thứ bảy, 27/9/2025 09:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh; kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện ngày 26/9, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão số 10.

Sieu bao Ragasa Bao Bualoi anh 1

Bão số 10 di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên.

Tối 26/9, bão Bualoi đã di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng trên 30 km/giờ.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ liên quan, bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10; chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển.

Đồng thời, cần bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng";

Cùng với đó, rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư, máy móc, phương tiện, trang thiết bị sản xuất kinh doanh để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả;

Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương.

Hồi 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam.

5 giờ trước

Bão Bualoi đã đi vào Biển Đông tối 26/9, trở thành cơn bão số 10 trong năm với tốc độ di chuyển gần gấp đôi bão thường, sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

14 giờ trước

Ngày 26/9, nhiều khu vực tại sông Tô Lịch có mực nước xuống rất thấp, một số đoạn còn có tình trạng trơ đáy để thực hiện phòng chống, ứng phó với bão số 10.

17 giờ trước

Luân Dũng/Tiền Phong

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

