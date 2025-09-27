Bão số 10 giật cấp 15, mang tính chất 'đa thiên tai'

Bão số 10 di chuyển rất nhanh, gió giật cấp 15, được đánh giá mang tính chất "đa thiên tai" với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10, lúc 11h ngày 27/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 10h ngày 27/9, tâm bão số 10 (Bualoi) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35 km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình của các cơn bão trên Biển Đông.

Cơ quan khí tượng nhận định đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Trên Biển Đông, khu vực Bắc và giữa (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) đang có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 6-8 m, nơi gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Từ tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Đến gần sáng 28/9, gió tăng cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội, có sức phá hoại cực lớn, có thể đánh chìm cả tàu trọng tải lớn.

Ở vịnh Bắc Bộ, từ gần sáng 28/9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão ở ven biển và các đảo từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh có thể cao 1-2 m; riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ 1,5-2 m. Nguy cơ cao ngập úng các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông vào tối và đêm 28/9.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân đến nơi an toàn khi nước lũ dâng cao do bão nhiệt đới Bualoi tại thành phố Bacolod, tỉnh Negros Occidental, Philippines, ngày 26/9. Ảnh: Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết biển và đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu du lịch, tàu vận tải, lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng như các công trình đê, kè ven bờ. Các phương tiện có nguy cơ cao bị lật úp, phá hủy do gió mạnh, sóng lớn và nước dâng.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 27/9 đến ngày 30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 100-300 mm, có nơi trên 450 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương theo dõi sát diễn biến bão, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Trong cuộc họp khẩn tối 26/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết hoàn lưu bão số 10 bao trùm nhiều địa phương với xác suất cao nhất ảnh hưởng trực tiếp Bắc Trung Bộ, trọng tâm là Thanh Hóa và phía Nam Nghệ An. Ông nhấn mạnh ưu tiên ứng phó hiện nay là mưa lớn trong khi hướng đi cụ thể của bão chưa thể xác định chính xác, cần thêm dữ liệu quan trắc.

Để nâng cao độ chính xác, ông Khiêm đề nghị các trạm quan trắc ngoài đảo bắt đầu tăng tần suất từ sáng 28/9, trạm đất liền phải theo dõi liên tục trong chiều cùng ngày, đồng thời các trạm thủy văn cần tăng cường quan trắc mỗi giờ một lần.

Người dân đứng dọc khu bờ sông ở Hong Kong (Trung Quốc) khi siêu bão Ragasa quét qua, ngày 24/9. Ảnh: Nora Tam.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, các khu vực phía Nam Phú Thọ, Hòa Bình sẽ có mưa lớn sau khi bão đổ bộ, đặc biệt vùng Tây Nam Hòa Bình - Phú Thọ chịu tác động mạnh từ hoàn lưu.

Hiện chưa thể xác định chính xác trọng tâm đổ bộ, song nhiều khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị. Ngoài ra, khu vực Nam Bộ cũng cần cảnh giác vì gió Tây Nam đang mạnh, có thể gây mưa 150-200 mm.

Ông Cường cảnh báo bão số 10 mang tính chất "đa thiên tai" với sự kết hợp của sóng biển cao, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, nên có thể phải xem xét nâng cấp mức độ rủi ro thiên tai.

"Do bão di chuyển quá nhanh trên biển, đất liền sẽ chịu ảnh hưởng rất sớm. Các tỉnh từ Bắc đến Nam đều có nguy cơ tác động ở nhiều cấp độ, trọng điểm là khu vực hai phía Đèo Ngang và các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng", ông nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiền đánh giá bão số 10 diễn biến rất phức tạp, cần đặc biệt chú trọng tới mưa lớn ở lưu vực hồ chứa. Ông yêu cầu các đơn vị rà soát hệ thống quan trắc, nhất là tại vùng ven biển, đồng thời tăng cường dữ liệu để phục vụ cảnh báo.

"Cần nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp cao với tất cả hiện tượng có nguy cơ kèm theo. Đặc biệt, phải cảnh báo sớm cho các hồ chứa, cung cấp thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương để chủ động phương án ứng phó", ông Hiền nói.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện ngày 26/9, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó với bão ở mức cao nhất, "không để bị động, bất ngờ trên tinh thần đảm bảo tính mạng người dân là trên hết". Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã phát đi công điện, đề nghị các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống cơn bão số 10.

Trong cuộc họp sáng 27/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định diễn biến bão số 10 khó lường, là “bão chồng bão”, cần tăng thời lượng và chất lượng dự báo, đặc biệt là hướng đi, hoàn lưu và phạm vi ảnh hưởng.

Ông yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động tàu thuyền trên biển, cập nhật kịch bản triều cường, nước dâng, mưa lớn, tình hình hồ chứa để chủ động điều tiết.

Phó thủ tướng đề nghị phát huy nguyên tắc “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, vật tư liên xã, liên vùng, đảm bảo lương thực, nước sạch, thông tin liên lạc cho người dân vùng bị chia cắt.

Bộ Quốc phòng đã triển khai hơn 240.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 4.000 phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, bảo vệ dân vùng nguy cơ.

Bão Bualoi đi vào Biển Đông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.