Xã hội

Nghệ An cấm biển ứng phó bão Bualoi

  • Thứ bảy, 27/9/2025 07:21 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Từ 5h ngày 27/9, Nghệ An cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện khẩn số 40/CĐ-UBND về việc cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Tàu thuyền về bờ tránh bão số 10.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các địa phương ven biển, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp: Cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/9.

Đồng thời, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu trước 9 giờ cùng ngày.

Các địa phương, đơn vị liên quan sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tập trung nhân lực hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đến 17h ngày 26/9, có 2.819 phương tiện/ 12.644 lao động (trong tổng số 2.819 phương tiện/13.070 lao động nghề cá của địa phương) đang neo trong đất liền. Hiện, vẫn còn 67 phương tiện/406 lao động đang hoạt động trên biển và đều giữ liên lạc, nắm bắt được đường đi của bão số 10. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An duy trì hơn 800 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 12 xuồng, 30 ô tô sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ ứng phó với bão số 10.

Thu Hiền/Tiền Phong

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Nghệ An

      Nghệ An
      • Diện tích: 16.493,7 km²
      • Dân số: 2.978.700
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 238
      • Biển số xe: 37

    Đọc tiếp

