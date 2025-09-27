Nghệ An cấm biển ứng phó bão Bualoi

Từ 5h ngày 27/9, Nghệ An cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện khẩn số 40/CĐ-UBND về việc cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Tàu thuyền về bờ tránh bão số 10.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các địa phương ven biển, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp: Cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/9.

Đồng thời, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu trước 9 giờ cùng ngày.

Các địa phương, đơn vị liên quan sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tập trung nhân lực hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đến 17h ngày 26/9, có 2.819 phương tiện/ 12.644 lao động (trong tổng số 2.819 phương tiện/13.070 lao động nghề cá của địa phương) đang neo trong đất liền. Hiện, vẫn còn 67 phương tiện/406 lao động đang hoạt động trên biển và đều giữ liên lạc, nắm bắt được đường đi của bão số 10. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An duy trì hơn 800 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 12 xuồng, 30 ô tô sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ ứng phó với bão số 10.