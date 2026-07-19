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Thể thao World Cup 2026

Bão làm đảo lộn kế hoạch của tuyển Tây Ban Nha

  • Chủ nhật, 19/7/2026 18:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Buổi tập quan trọng cuối cùng của tuyển Tây Ban Nha trước trận chung kết World Cup 2026 với Argentina bất ngờ bị hủy vì cảnh báo thời tiết cực đoan.

Buổi tập cuối cùng của Tây Ban Nha bị huỷ. Ảnh: Reuters.

Tuyển Tây Ban Nha buộc phải hủy buổi tập cuối cùng trước trận chung kết World Cup 2026 do ảnh hưởng của thời tiết xấu tại bang New Jersey (Mỹ).

Theo quy định về an toàn phòng chống giông bão của Mỹ, các đội tuyển không được phép tập luyện ngoài trời khi khu vực xuất hiện cảnh báo thời tiết nguy hiểm. Vì vậy, buổi tập dự kiến diễn ra vào ngày 19/7 không thể tiến hành và chưa có lịch tổ chức lại.

Thay vì ra sân, thầy trò HLV Luis de la Fuente chuyển sang tập trong nhà tại trung tâm huấn luyện East Hanover, nơi đội đóng quân và cũng là cơ sở của CLB New York Red Bulls.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha xác nhận quyết định này trong thông báo chính thức. Theo đó, toàn đội chỉ thực hiện các bài khởi động và duy trì thể trạng trong không gian kín nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước trận đấu quan trọng nhất giải.

Việc hủy buổi tập khiến quá trình chuẩn bị của Tây Ban Nha bị ảnh hưởng, khi đây vốn là buổi ráp đội hình cuối cùng trước màn so tài với Argentina trên sân MetLife.

Dù vậy, tin vui với "La Roja" là tình hình lực lượng không có biến động mới. Trước đó, Lamine Yamal và Pedro Porro chỉ tham gia một phần buổi tập hôm 17/7 do gặp vấn đề cơ bắp sau chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cả hai chỉ được giảm tải để phòng ngừa rủi ro và đều đủ khả năng góp mặt ở trận chung kết. Đặc biệt, Yamal từng gặp chấn thương cơ đùi trái trước khi giải đấu khởi tranh nên ban huấn luyện rất thận trọng trong việc quản lý thể lực của ngôi sao trẻ này.

Tây Ban Nha sẽ chạm trán Argentina lúc 2 giờ ngày 20/7 trên sân MetLife, bang New Jersey (Mỹ). Thầy trò HLV Luis de la Fuente hướng tới danh hiệu vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, sau lần đầu đăng quang tại Nam Phi năm 2010.

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Đào Trần

Tây Ban Nha Tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente MetLife New Jersey Argentina World Cup 2026 chung kết

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