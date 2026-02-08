Báo động đỏ cho Sunderland

Từ chỗ gây bất ngờ lớn ở giai đoạn đầu mùa, Sunderland dần chậm rãi trượt dài trong cuộc đua khắc nghiệt tại Premier League.

Sunderland (áo xanh) nguy cơ bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng nếu không cẩn trọng.

Thất bại 0-3 trước Arsenal đêm 7/2 phơi bày khoảng cách trình độ, đồng thời khiến "Mèo đen" tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League. Từ chỗ chễm chệ trong top 3 giai đoạn đầu mùa, Sunderland trượt dài và đối mặt nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng nếu không sớm chấn chỉnh phong độ.

Những con số gần đây gióng lên hồi chuông đáng báo động. Kể từ đầu tháng 12, Sunderland chỉ thắng 3 trong 12 trận tại Ngoại hạng Anh.

Sự sa sút này không mang tính nhất thời, mà phản ánh rõ những hạn chế cố hữu, đặc biệt là phong độ sân khách. Sau 13 chuyến hành quân mùa này, họ chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng, thành tích thuộc nhóm thấp nhất giải.

Chuỗi 8 trận sân khách liên tiếp không biết mùi chiến thắng càng cho thấy Sunderland dễ tổn thương thế nào mỗi khi rời sân Ánh sáng. Hệ thống phòng ngự dần tỏ ra thiếu ổn định, khả năng kiểm soát thế trận yếu và non nớt trong các thời điểm quyết định khiến họ thường đánh rơi điểm số theo cùng một kịch bản quen thuộc.

Sunderland chỉ thắng 3 trong 12 trận tại Ngoại hạng Anh từ đầu tháng 12.

Dù vậy, Sunderland vẫn còn điểm tựa quan trọng là sân nhà. Ánh sáng đang trở thành pháo đài đúng nghĩa, khi đội bóng này vẫn bất bại tại Premier League mùa này. Giữa bối cảnh khó khăn, việc được trở về mái nhà quen thuộc để tiếp đón Liverpool ở vòng đấu tới mang ý nghĩa đặc biệt, cả về tinh thần lẫn điểm số.

Với tư cách tân binh, những gì Sunderland thể hiện từ đầu mùa vẫn đáng ghi nhận. Việc giành điểm trước hàng loạt ông lớn như Arsenal, Man City, Liverpool, Chelsea hay Aston Villa cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt.

Tuy nhiên, để tránh một mùa giải kết thúc trong lo âu, Sunderland hiểu rằng sự hưng phấn ban đầu là chưa đủ. Điều họ cần lúc này là tính ổn định và bản lĩnh đường dài.

