Báo động đỏ cho FIFA

  • Thứ tư, 12/11/2025 21:18 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Tờ AS (Tây Ban Nha) mô tả một "dịch bệnh lạ" đang lan rộng trong thế giới bóng đá, khi hàng loạt ngôi sao bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển vì những chấn thương ngắn hạn.

Yamal chấn thương và được chẩn đoán cần 7-10 ngày nghỉ.

Trong đợt FIFA Days tháng 11, hàng loạt ngôi sao bất ngờ xin rút lui vì chấn thương nhẹ chỉ kéo dài 7–10 ngày. Từ Lamine Yamal, Bradley Barcola, Enzo Fernandez đến Federico Valverde và Thiabaut Courtois. Tất cả đều có chung một kịch bản. Ở đó, các cầu thủ thi đấu bình thường cho CLB, nhưng không đủ thể lực lên tuyển.

Ngọn lửa nghi ngờ bùng lên từ trường hợp của Yamal. Barcelona thông báo tiền đạo 18 tuổi bị đau vùng mu, phải rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Yamal vẫn ra sân gần trọn vẹn trong 3 trận gần nhất ở La Liga và Champions League.

Tương tự, Fernandez và Pedro Neto vẫn ra sân chiến đấu với Chelsea nhưng lại vắng mặt ở tuyển Argentina và Bồ Đào Nha vì vấn đề thể lực. Liên đoàn Bồ Đào Nha (FPF) thậm chí xác nhận việc để Neto nghỉ ngơi là kết quả trao đổi giữa bộ phận y tế của Chelsea và FPF.

Với Real Madrid, Federico Valverde và Thibaut Courtois đều được công bố chấn thương cơ, phải vắng mặt trong đợt tập trung của Uruguay và Bỉ. Dù vậy, cả hai dự kiến sẽ trở lại trước trận gặp Elche vào ngày 23/11.

Dich benh la anh 1

Courtois và Valverde chấn thương ngay đợt tập trung tuyển quốc gia.

Việc nhiều cầu thủ đồng loạt dính chấn thương ngắn hạn làm dấy lên nghi ngờ phải chăng đây là chiến thuật bảo toàn lực lượng của các CLB, trong bối cảnh lịch thi đấu khắc nghiệt đang bào mòn thể lực cầu thủ?

Theo giới chuyên môn, cường độ thi đấu hiện nay vượt ngưỡng an toàn. Các cầu thủ hàng đầu phải chơi gần 70 trận mỗi mùa, di chuyển liên tục khắp châu lục. "Chấn thương 7 ngày" vì thế trở thành tấm khiên hợp lý giúp họ nghỉ ngơi mà không gây ảnh hưởng hình ảnh.

Trước áp lực ngày càng lớn, FIFA buộc phải hành động. Chủ tịch Gianni Infantino nhóm họp với hơn 30 nghiệp đoàn cầu thủ tại Rabat, thống nhất kế hoạch giảm tải lịch thi đấu. Bắt đầu từ mùa 2026/27, FIFA sẽ loại bỏ đợt tập trung tháng 10, thay vào đó dồn 4 trận quốc tế vào tháng 9, đồng thời đảm bảo 72 giờ nghỉ giữa các trận và 21 ngày nghỉ hè bắt buộc cho cầu thủ.

Đây được xem là bước đi cần thiết nhằm chấm dứt cuộc chiến ngầm giữa CLB và đội tuyển. Ở đó, sức khỏe cầu thủ dần bị đẩy đến giới hạn nguy hiểm nhất trong kỷ nguyên bóng đá công nghiệp.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Minh Nghi

Dịch bệnh lạ FIFA Yamal Tây Ban Nha Fernandez

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

